Ruoškitės: nuo 2027 m. elektra itin brangs – teks mokėti ir 5 eurais daugiau

Nuo sausio numatomi ir 38–46 proc. aukštesni dujų tarifai.
VERT teigimu, elektros ir dujų tarifai šalyje kitų metų pirmąjį pusmetį bus aukščiausi nuo 2022 metų antrojo pusmečio, kai energijos išteklių kainos smarkiai pakilo dėl Rusijos pradėto plataus masto karo Ukrainoje.
Reguliuotojo manymu, skaičiuojant vidutinį elektros suvartojimą – 98 kWh per mėnesį – namų ūkio sąskaita padidės apie 5,39 euro.
VERT pirmininkas Renatas Pocius sako, kad elektos kainos augimą pirmiausia lemia išaugusi jos įsigijimo kaina rinkoje.
„Prognozuojame kainos augimą, (...) didžioji dalis kainos augimo yra dėl elektros įsigijimo kainos, – žurnalistams ketvirtadienį sakė R. Pocius. – Tai iš esmės lemia 85 proc. galutinio visuomeninės elektros tarifo augimo.“
Anot R. Pociaus, dabartiniai visuomeninio tiekimo tarifai neatspindi išaugusių elektros kainų rinkoje.
Nuo šių metų liepos visuomeninis tarifas siekia 24 centus, o pažeidžiamiems vartotojams – 20 centų (vienos laiko zonos).
VERT mano, kad visuomeninis elektros tiekėjas „Ignitis“ elektrą šiai paslaugai teikti pirks už maždaug 133,6 euro už megavatvalandę (MWh), tačiau, R. Pociaus teigimu, „Ignitis“ visų šių kaštų šiemet klientams neperkels, todėl įmonei tai reiškia negautas pajamas arba finansinius nuostolius – iki šių metų pabaigos, VERT skaičiavimais, ši suma turėtų siekti 30 mln. eurų.
Pasak VERT pirmininko, visuomeninio tiekimo tarifai greičiausiai bus mažesni nei visų nepriklausomų tiekėjų kainos.
„Pigiausias, kurį preliminariai skaičiavau, yra „Elektrum“: ką jie siūlo pagal šiandienos sąlygas, yra 27,5 cento už kWh, prie to dar reikia pridėti 2 eurų (mėnesinį – BNS) mokestį. „Elektrum“ pasiūlymas šiandien būtų brangesnis apie 1–1,5 cento už kWh. O visi kiti siūlo 33–34 centus, dar brangiau“, – kalbėjo reguliuotojo atstovas.
Į galutinį tarifą be elektros įsigijimo kainos taip pat įskaičiuota valstybės interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamoji (prognozė – 0,36 cento už kWh) ir reguliuojamos kainos dalis (0,44 cento už kWh).
„Bet šitos dvi dedamosios nėra esminis momentas, (...) visa esmė yra įsigijimo kaina. Žinome, kad čia dėl Hormuzo (sąsiaurio uždarymo – BNS) ir visų kitų dalykų. Nuo to mes niekur nepabėgsime“, – kalbėjo R. Pocius.
Sąskaita už dujas didės iki 32 eurų
Tuo metu dujų tarifas mažiausiems vartotojams – jas maisto ruošai naudojantiems – turėtų didėti 38,3 proc. (1,29 euro su PVM), o vidutinė sąskaita (suvartojant apie 3 kub. metrus per mėnesį) – 1,12 euro.
Tuo metu dujos jas naudojantiems namų šildymui (iki 20 tūkst. kubų per metus) brangtų 46,4 proc. (1,01 euro), vidutinė sąskaita – 32,2 euro (suvartojant 100,5 kub. metrų per mėnesį).
Pastovioji tarifo dalis jas naudojantiems šildymui keistis neturėtų – 3,99 euro per mėnesį.
„Nors ir turime (didmenines dujų kainas – BNS) amortizuojančias priemones, esant tokiam ženkliam gamtinių dujų kainų šuoliui, nepavyksta išvengti kainų kilimo. Galutinė kaina bus patvirtinta mėnesio pabaigoje, bet galime pakankamai patikimai prognozuoti, kad kaina tikrai didės“, – žurnalistams teigė VERT narys Karolis Januševičius.
„Jei situacija gerės arba blogės, tie procentai gali pasikeisti“, – kalbėjo jis.
K. Januševičiaus teigimu, didmeninių dujų kainų šuolį Nyderlandų TTF prekybos taške padeda bent iš dalies amortizuoti galimybė „Igničiui“ maždaug pusę buitiniams vartotojams skirtų dujų įsigyti iš anksto užfiksuota mažesne kaina.
„Ateities sandorių vertės, kurias matome šiandien, kaip ir formuotų, kad į ateinančio pusmečio kainą turėtų būti įskaičiuota apie 80 eurų už MWh, tačiau apdraudus 28 proc. portfelio už daugmaž 44 eurus už MWh, kainą galima sumažinti“, – kalbėjo VERT atstovas.
Pasak K. Januševičiaus, dujų kainas taip pat turėtų mažinti dujos, įsigytos pagal amerikietiškąjį indeksą „Henry Hub“: „2027 metų rudenį turėtų pasiekti krovinys, kuris bus įsigytas pagal „Henry Hub“ indekso kainas.“
Galutinius kitų metų pirmojo pusmečio visuomeninio elektros tiekimo ir dujų tarifus VERT patvirtins lapkričio pabaigoje.