„Visiška nesąmonė, visiška nesąmonė. Tiesą sakant, klausimas ten, ar išvis toks dronas buvo“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Tiesa, pirmadienį šiuos pranešimus paneigė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas patikino, kad iš Lietuvos teritorijos joks dronas į Rusijos teritoriją neskrido, o Kremliaus bandymai išprovokuoti Lietuvos reakciją buvo nesėkmingi.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiuos pranešimus įvardijo kaip nesėkmingą prieš Lietuvą nukreiptą psichologinę operaciją. Pasak jo, Lietuvos radarai jokių įtartinų objektų nefiksavo, taip pat nėra oficialių patvirtinimų apie Kaliningrado srityje nukritusius dronus ar apgadintą infrastruktūrą.
Tuo metu Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras taip pat neatmetė, kad tai galėjo būti vadinamoji svetimos vėliavos operacija, kuria siekta apkaltinti vieną iš Ukrainą remiančių valstybių. Vis dėlto jis ragino nepasiduoti provokacijoms ir patiems neeskaluoti situacijos.
ELTA primena, kad šeštadienio vakarą „Telegram“ kanalas ASTRA pranešė, kad Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai. Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
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