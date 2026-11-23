Bendrovės analitikai išnagrinėjo 2 875 publikacijas 31 kalba ir vertino, kokie teiginiai dominavo po incidento bei kaip plito skirtinguose informacijos kanaluose.
Tariamas incidentas Kaliningrade Rusijos informacinėje erdvėje pateiktas kaip Lietuvos, Ukrainos ir NATO grėsmė
Lapkričio 21-osios vakarą Kaliningrado srityje paskelbus apie suveikusią perspėjimo sistemą ir esą neutralizuotą įtartiną objektą, Rusijos informacinėje erdvėje ėmė plisti įvairios incidento interpretacijos. Regiono gubernatorius Aleksejus Besprozvannychas „Telegram“ kanale pranešė, kad perspėjimo sistema „sureagavo į įtartiną objektą iš Lietuvos pusės“, o specialistai jį patikrino ir pašalino grėsmę.
Per pirmąsias tris valandas Lietuvą paminėjo 48 antraštės rusų kalba, tačiau tik dviejose iš jų liko žodžiai „grėsmės nėra“.
Remiantis „Repsense“ analize, šią versiją platino TASS, RT ir didieji Rusijos „Telegram“ kanalai. Rusijos užsienio reikalų ir gynybos ministerijos oro pavojaus nekomentavo. Vienintelis oficialus Rusijos šaltinis liko srities gubernatorius.
Lapkričio 18 dieną Lenkijos dienraštis „Rzeczpospolita“ pranešė, kad Lenkijos tarnybos sustabdė Rusijos planą surengti išpuolį prie Kaliningrado sienos ir kaltę suversti Ukrainai. Kitą dieną Maskvoje gyvenantis komentatorius Andrew Korybko paskelbė publikaciją, kad provokaciją Kaliningrade esą rengia Ukraina. Per dieną tekstas pasirodė italų, slovakų, ispanų ir lietuvių kalbomis.
Lapkričio 21 d. rytą Suomijos įlankoje dronai pataikė į Kaliningrado link plaukusį laivą „Sparta II“. 18.12 val. Rusijos karo korespondentas Aleksandras Kocas ataką pavadino „Kaliningrado blokados repeticija“, o po 68 minučių Kaliningrade sukaukė sirenos.
Vėliau Rusijos leidinių kalbinti kariniai komentatoriai abu įvykius jau vadino „Vakarų repeticija prieš blokadą“.
„Rusijai nenaudinga pripažinti, kad Ukrainos dronai galėjo pasiekti Baltijos laivyno bazę. Objektas iš Lietuvos pusės istoriją perkelia į seniai paruoštą rėmą: Kaliningradas apsuptas, NATO rengia blokadą, Lietuva – placdarmas. Oficiali Maskva šį kartą liko nuošalyje, todėl bet kada gali pasakyti, kad nieko neteigė“, – pranešime cituojamas „Repsense“ vadovas Mykolas Katkus.
Toliau istoriją aštrino angliškai rašančios paskyros tinkle „X“. 19.47 val. paskyra „Global Surveillance“ parašė, kad Ukrainos dronai „naudojasi Lietuvos oro erdve“, o naujienų paskyra „Russian Market“ mažiau nei po valandos pridūrė, esą Lietuva pirmoji užpuolė Rusiją.
20.54 val. norvegų profesorius Glennas Diesenas, nuolat rašantis Rusijos valstybiniam kanalui RT, paskelbė žemėlapį ir parašė, kad „Rusiją galbūt puola NATO“, nes Kaliningradas su Ukraina nesiriboja.
Analitikų teigimu, iš 450 įrašų apie „NATO ataką“ 355 buvo trijų paskyrų pirminiai įrašai ir pasidalijimai jais: G. Dieseno, „Russian Market“ ir „IntelSphere“.
Pirmasis Lietuvos pareiškimas pasirodė praėjus daugiau nei 4 valandoms po gubernatoriaus įrašo. Per tą laiką „X“ pokalbių robotas „Grok“ į vartotojų klausimus apie incidentą 87 kartus iš 94 atsakė gubernatoriaus versija.
„Iki vidurnakčio Rusijos žiniasklaida rašė tik tai, ką pasakė gubernatorius: objektas iš Lietuvos pusės. Nė viena iš 150 antraščių neminėjo nei dronų paleidimo, nei atakos, nei Lietuvos oro erdvės. Šiuos žodžius vartojo tik angliškos paskyros tinkle „X“, – pabrėžė analitikai.
Lapkričio 22-osios naktį, apie 0.40 val., Lietuvos užsienio reikalų ministerija atmetė teiginius, kad Lietuva dalyvavo „dronų atakoje“ ir kad atakoms naudota jos „oro erdvė“.
Pranešdama apie Lietuvos paneigimą, Rusijos žiniasklaida savo ruožtu pirmą kartą ėmė rašyti apie paleidimą ir ataką. „Komsomolskaja pravda“ skelbė: „Lietuvos URM paneigė dalyvavusi paleidžiant įtartiną objektą Rusijos link.“
„Lietuva neigė ne gubernatoriaus žodžius, o tai, ką parašė „X“ paskyros. Kad paneigtų, ji turėjo tuos kaltinimus pakartoti, ir Rusijos redakcijos gavo progą cituoti ataką ir oro erdvę jau iš Lietuvos lūpų“, – pažymėjo M. Katkus.
Lietuvoje apie įvykį pasirodė 2 299 įrašai ir komentarai, daugiausia po naujienų portalų įrašais „Facebook“. Maždaug trečdalis komentatorių rašė, kad „Lietuvą į karą traukia“ valdžia, NATO arba Ukraina.
Ši dalis išliko panaši ir po Lietuvos bei Lenkijos pareiškimų. Iki pirmojo Lietuvos pranešimo savus kaltino 32 proc. komentatorių, kitą rytą – 31 proc., vakare, po antrojo ministro pareiškimo, – 30 proc.
Dalis lietuviško turinio plito ne savaime – nukopijuoti tekstai sudarė 12 proc. visų lietuviškų įrašų ir komentarų. Alternatyvios žiniasklaidos portalo redaktorės Giedrės Gorienės klausimas: „Ar čia NATO nori mus paaukoti?“ per 82 minutes buvo paskelbtas 10 kartų trijose paskyrose ir penkiose „Facebook“ grupėse.
Tuo metu G. Dieseno įrašas apie „NATO ataką“ lietuvišką „Facebook“ pasiekė 23.15 val., o 0.23 val. jau buvo išverstas į lietuvių kalbą. Angliškas teiginys per pusantros valandos iš „X“ platformos buvo perkeltas į lietuviškas „Facebook“ grupes.
Iš viso „Repsense“ analizavo 2 875 publikacijas naujienų portaluose, TV ir radijo laidose, „Telegram“, „X“, „Facebook“, „Bluesky“, „YouTube“, „TikTok“ ir „Instagram“ platformose.
Turinys 31 kalba apėmė laikotarpį nuo lapkričio 21 dienos vakaro iki lapkričio 23-osios ryto. Lietuvoje atskirai surinkti 2 299 įrašai ir komentarai.
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