„Jie naudos raketas, dronus ir sklendžiančias bombas mūsų infrastruktūrai naikinti, ir nemanau, kad esame tam pasirengę, – sakė B. Hodgesas. – Įsivaizduokite, kas kiekvieną naktį vyksta Odesoje, Kyjive ar Charkive, bet pakeiskite šiuos miestus Brėmerhafenu Vokietijoje, Gdansku Lenkijoje ar Ryga Latvijoje. Būtent taip ir bus.“
Buvęs JAV generolas: NATO nepakankamai pasirengusi galimiems Rusijos oro smūgiams
Pasak B. Hodgeso, ypač didelis pavojus grėstų kariniams transporto keliams. Rusija žino, kad gynybos atveju NATO turėtų greitai permesti pastiprinimą į Baltijos šalis jūrų keliu. Todėl tokie uostai kaip Geteborgas galėtų tapti atakų taikiniais, įspėjo jis. Pavojus grėstų ir į uostus vedantiems geležinkeliams bei tiltams.
„Rusai žino, kurie uostai naudojami kariniams kroviniams gabenti, ir būtent į juos jie taikysis“, – kalbėjo B. Hodgesas.
Jis pirmiausia įžvelgia dvi silpnąsias vietas. Dėl karo su Iranu labai trūksta oro gynybos amunicijos. Be to, ligšiolinės NATO pratybos esą nebuvo pakankamai realistiškos.
„Pratybos turi vykti aplinkoje, kurioje esame veikiami elektroninės kovos priemonių, kurioje prieš mus rengiamos kibernetinės atakos ir esame puolami tuo metu, kai bandome įvertinti padėtį“, – teigė B. Hodgesas.
Pasak jo, reikalingos tarpvalstybinės pratybos, kuriose dalyvautų visos susijusių šalių kariuomenės rūšys.
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