Kaip skelbia TASS, D. Medvedevas pagrasino, kad „masinis nebranduolinių priemonių panaudojimas, kuris gali sukelti įvairių rūšių katastrofas, gali tapti pagrindu Rusijai surengti prevencinį branduolinį smūgį“.
D. Medvedevas savo straipsnyje, kuris buvo paskelbtas „Maskvos tarptautinės teisės žurnale“, ėmė cituoti Rusijos branduolinę doktriną.
„(Valstybės branduolinės politikos – TASS) pagrinduose iš esmės leidžiama suduoti prevencinį branduolinį smūgį, kai kyla grėsmė pačiam mūsų valstybės egzistavimui arba mūsų šaliai padaroma nepriimtina žala“, – pareiškė jis.
Rusija jau ne pirmą kartą grasina branduoliniu ginklu – tokiais grasinimais svaidosi praktiškai nuolat. Kremlius yra grasinęs ir konkrečiai Lietuvai.
Tačiau kitais kartais Kremlius taip pat yra teigęs, kad branduolinio ginklo neva nenaudos.
„Tai europiečiai svarsto apie galimybę, kad Rusija panaudos branduolinius ginklus“, – sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas.
Rusija nuolat kaltina NATO aštrinant karinę ir politinę padėtį, o Vakarai kaltina Rusiją rengiant provokacijas.
Rusijai tęsiant savo kruviną agresiją prieš Ukrainą, praėjusią savaitę Lenkijoje nukrito trys rusų raketos.
Kaunas: pranešimais apie tariamą droną Kaliningrade siekta įbauginti Lietuvos visuomenę
O savaitgalį Rusijos informacinėje erdvėje pasirodė pranešimai apie Kaliningrado srityje paskelbtą oro pavojų ir neva iš Lietuvos pusės atskridusį droną.
Tokie pranešimai yra prieš Lietuvą nukreipta psichologinė operacija, kuria siekta įbauginti visuomenę ir išprovokuoti Lietuvos vadovų reakciją, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Mano nuomone, tai buvo bandymas prieš Lietuvą įvykdyti psichologinę operaciją, siekiant įbauginti ir sukelti dezinformacijos bangą. Tiesiog buvo bandoma išprovokuoti Lietuvos politikų, vadovų reakcijas į įvykius, kurie nelabai turbūt ir įvyko“, – pirmadienį LRT radijui kalbėjo R. Kaunas.
Anot ministro, žinoma, kad Kaliningrade šeštadienio naktį buvo įjungtos oro pavojaus sirenos ir Rusija šaudė į kažkokį objektą, tačiau Lietuvos radarai dronų nefiksavo.
„Iš esmės yra patvirtinta, kad Kaliningrade buvo įjungtos pavojaus sirenos, kad Rusija į kažką šaudė, tačiau nei Lietuvos radarai nefiksavo jokių dronų, nei Lietuva buvo kaltinama, kad iš jos atskrido dronai. Iš pradžių gubernatorius paminėjo, kad iš Lietuvos pusės, bet tai nėra iš Lietuvos“, – pabrėžė R. Kaunas.
Po pirminių pranešimų socialiniuose tinkluose, pasak ministro, pradėjo plisti įvairios inscenizacijos, neautentiškos nuotraukos ir dezinformacija. Jo teigimu, kampanijoje dalyvavo tiek tikros, tiek netikros paskyros, nusiteikusios prieš Lietuvą.
„Na ir paskui sekė įvairios inscenizacijos, reakcijos, netikros nuotraukos socialinėse erdvėse, prasidėjo dezinformacijos kampanija. (...) Tai buvo tikslas iššaukti mūsų reakciją, kad ji apsipintų įvairiais gandais ir būtų galima rutulioti dezinformacinę kampaniją“, – sakė ministras.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį taip pat pakartojo, kad, nors kol kas nėra detalios informacijos apie nakties įvykius Kaliningrade, tiksliai žinoma, jog Lietuvos teritorija nebuvo naudojama prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
ELTA primena, kad šeštadienio vakarą „Telegram“ kanalas ASTRA pranešė, kad Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai. Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.