Šią savaitę Danija ketina prašyti Europos Sąjungos imtis ryžtingesnių veiksmų dėl šio incidento, galbūt apriboti Rusijos piliečių galimybes atvykti į ES ir laisvai keliauti po jos teritoriją. Lenkija pareiškė palaikysianti tokias priemones.
Lenkija: Rusija įtariama du kartus mėginusi nužudyti Ukrainos ir JAV pilietybes turintį reperį
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos keliamos grėsmės tampa vis realesnės ir pasiekia ES teritoriją, Bendrijai toliau remiant Ukrainą, artėjant penktosioms plataus masto Maskvos invazijos metinėms.
Danijos žiniasklaidos teigimu, šios bylos centre – ukrainiečių reperis Albertas Vasiljevas, koncertuojantis sceniniu Kyivstonerio vardu ir turintis Ukrainos bei JAV pilietybes.
Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos (PET) duomenimis, pasikėsinimas nužudyti reperį buvo suplanuotas rugsėjo 25 d. per koncertą į šiaurę nuo Kopenhagos. Tarnyba nurodė, kad sąmokslą „suplanavo ir inicijavo Rusijos žvalgybos tarnybos“.
Pareigūnams pavyko užkirsti kelią pasikėsinimui, penktadienį sakė Danijos ministro pirmininko biuras. PET nurodė, kad dviem vyrams pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti ir pagalbos užsienio žvalgybos tarnybai vykdant veiklą Danijoje. Pasak tarnybos, abu vyrai buvo susiję su uždrausta nusikalstama grupuote „Loyal to Familia“, garsėjančia „plataus masto sunkia ir smurtine nusikalstama veikla“.
Rusija per savo ambasadą Kopenhagoje atmetė kaltinimus, pareikšdama, kad jie nepagrįsti.
Reaguodama į incidentą, Danija iš šalies išsiuntė Rusijos gynybos atašė.
„Mūsų vertinimu, šis asmuo buvo konkretus Rusijos žvalgybos tarnybų taikinys, – sakė PET generalinis direktorius Rasmusas Kiefferis-Kristensenas. – Ši byla rodo, kad Rusijos žvalgybos tarnybos yra ir pasirengusios, ir pajėgios inicijuoti pasikėsinimą nužudyti žmogų Danijos teritorijoje – viešame renginyje, pasitelkdamos Danijos nusikalstamų grupuočių narius. Tai aiškus požymis, kad Rusijos keliama grėsmė didėja.“
Lenkija atskleidė rugpjūtį planuotą pasikėsinimą į reperį
Penktadienį, Danijai paskelbus apie pasikėsinimą į reperį, Lenkijos užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ pranešė šią žinią sutikusi su „pasipiktinimu ir susirūpinimu“.
„Tai dar vienas pasikėsinimas nužudyti šį asmenį. Pirmasis įvyko Lenkijos teritorijoje 2026 m. rugpjūtį, tačiau Lenkijos tarnybų pastangomis jam buvo užkirstas kelias, o galimas vykdytojas, Rusijos pilietis, buvo sulaikytas“, – nurodė ministerija.
Įtariamąjį, kurį, kaip manoma, užverbavo Rusijos slaptosios tarnybos, Lenkijos pareigūnai sulaikė rugpjūčio 7 d.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Maciejus Wewióras naujienų agentūrai „Associated Press“ patvirtino, kad anksčiau Lenkijoje buvo mėginta nužudyti A. Vasiljevą.
Rugpjūčio 13 d. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas atskleidė, kad Varšuvoje buvo užkirstas kelias pasikėsinimui nužudyti Ukrainos ir JAV pilietį. Jis pažymėjo, kad tai pirmas kartas, kai „Rusijos nurodymu veikiantis asmuo“ mėgino užpulti JAV pilietį kitos NATO valstybės teritorijoje.
D. Tuskas neatskleidė A. Vasiljevo pavardės, tik nurodė, kad šis asmuo „buvo neparankus“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino vyriausybei.
Reperis išvyko iš Ukrainos prasidėjus plataus masto invazijai
Lenkijos žiniasklaidos teigimu, A. Vasiljevas gimė 1991 m. Kyjive. Jis internete skelbė humoristinius vaizdo įrašus ir anksčiau priklausė Ukrainos muzikos grupei „Hryby“. Iki plataus masto invazijos į Ukrainą jis taip pat buvo populiarus Rusijoje.
Tačiau prasidėjus karui reperis išvyko iš Ukrainos ir dvejus metus gyveno JAV, o vėliau persikėlė į Slovakiją. Jis viešai reiškė paramą Ukrainai jos kovoje su Rusija.
Šiemet A. Vasiljevas koncertavo įvairiose Europos šalyse, tačiau vėliau jo koncertai buvo atšaukti saugumo sumetimais.
Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) apkaltino A. Vasiljevą prisidėjus prie dronų tiekimo tariamai Ukrainos atakai prieš gynybos pramonės įmonę Maskvos srityje. Tarnyba teigė, kad reperis „veikė globojamas“ Ukrainos saugumo tarnybos (SBU).
Danijos visuomeninis transliuotojas DR pranešė, kad A. Vasiljevas atmetė FSB kaltinimus.
Reperis socialiniuose tinkluose nekomentavo Lenkijoje prieš jį rengto pasikėsinimo. Tačiau, DR duomenimis, socialiniame tinkle „Instagram“ jis paskelbė, kad „žvalgybos tarnyba uždraudė mums surengti koncertą“, turėdamas omenyje atšauktą pasirodymą Danijoje.
Vakarų pareigūnai kaltina Rusiją ir jos bendrininkus nuo invazijos į Ukrainą pradžios surengus dešimtis išpuolių ir kitų incidentų visoje Europoje.
„Rusijos hibridinės grėsmės tampa vis mažiau hibridinės ir vis labiau realios“, – pareiškė EK pirmininkė U. von der Leyen, pasmerkusi įtariamą sąmokslą prieš A. Vasiljevą Danijoje.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad „įvykiai Danijoje yra dar vienas Rusijos nusikalstamos veiklos ES valstybės narės teritorijoje pavyzdys, kuriuo siekiama įbauginti ir destabilizuoti mūsų visuomenes“.
Rusija neigia Vakarų pareigūnų kaltinimus, kad ji Europoje vykdo sabotažo kampaniją.
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