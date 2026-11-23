„Rytinis flangas turi būti pripažintas horizontaliu prioritetu“, – BNS sakė Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė Rasa Budbergytė.
Taip ji komentavo kol kas naujausią ES Tarybai pirmininkaujančios Airijos derybinį pasiūlymą dėl 2028–2034 metų vadinamosios Daugiametės finansinės programos.
Dublino pristatytame biudžeto projekte numatytas maždaug 140 mlrd. eurų vertės apkarpymas, palyginti su tuo, ką anksčiau pasiūlė Europos Komisija (EK). Šios institucijos pasiūlyme buvo numatyti 1,76 trln. eurų.
Airijos pasiūlyme bendras biudžetas mažėja 8 proc., lyginant su pirminiu Europos Komisijos siūlymu. Dalies finansavimo, be kita ko, neteko konkurencingumo skatinimo, infrastruktūros tinklų, karinio mobilumo vystymo priemonės.
Tradiciškai didesnio ES biudžeto siekiančios Lietuvos karpymai netenkina.
„Netenkina, aišku, kad netenkina (Airijos pasiūlymas – BNS), tačiau tikėtina, kad tų karpymų nepavyks išvengti“, – BNS teigė finansų ministras Taurimas Valys.
Šiuo metu Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) rengia naują derybinį pasiūlymą, kurį ES šalių lyderiams ir pateiks lapkričio pabaigoje.
Lietuvos prioritetai
ES derybose susiduria skirtingi valstybių interesai – dažniausiai ginčai kyla tarp šalių, kurios yra biudžeto donorės, ir tų, kurios europinių pinigų gauna daugiau, nei įneša pačios.
Vokietija, Nyderlandai bei kitos keturios narės priklauso taupymo šalininkėms, raginančioms mažinti išlaidas. Prancūzija priešinasi drastiškiems karpymams ir teigia, kad Europai reikia didesnio biudžeto naujiems iššūkiams įveikti. Vadinamieji 15 sanglaudos draugų, tarp jų ir Lietuva, siekia išsaugoti finansavimą žemės ūkiui ir regionų plėtrai.
Lietuvai vadinamajame nacionaliniame voke numatyta maždaug 14,2 mlrd. eurų. Tuo metu šalies įmoka kasmet siektų apie 1,2 mlrd. eurų. Tai reiškia, jog valstybė dar išliks paramos gavėja ir jai atiteks beveik 6 mlrd. eurų daugiau, nei Lietuva sumokės.
Apie 12,5 mlrd. eurų iš šių pinigų būtų skiriama sanglaudai, žemės ūkiui ir kitoms tradicinėms sritims, iš kurių mažiausiai 4,7 mlrd. eurų numatyta mažiau išsivysčiusiam Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui, 4,4 mlrd. eurų – bendrajai žemės ūkio politikai bei 23 mln. eurų žuvininkystei.
Dar apie 1,2 mlrd. eurų numatyta migracijos, sienų apsaugos, saugumo ir vidaus reikalams, o socialinio klimato fondui – apie 0,5 mlrd. eurų. Atskirai Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui numatyta 678 mln. eurų.
„Mūsų prioritetai nesikeičia: saugumas, gynybos finansavimas, parama Ukrainai, atsparumo skatinimas, konkurencingumo didinimas, tame tarpe sanglaudos politika, žemės ūkio klausimai“, – šalies pagrindinius tikslus vardijo T. Valys.
Lietuva nori, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonėje, kuriai šiuo metu siūloma skirti beveik 62 mlrd. eurų, būtų numatytas papildomas 10 proc. bendrasis finansavimas rytinio flango projektams.
Derybinėje pozicijoje taip pat siūloma skirti lėšų kritinės infrastruktūros apsaugai ir atsparumui, numatyti atskirą eilutę kritinei energetikos infrastruktūrai, o hibridinių grėsmių klausimą įtvirtinti galutiniame susitarime ir atitinkamuose reglamentuose.
Lietuva, Latvija ir Estija taip pat siekia gauti lėšų tolesniam geležinkelio „Rail Baltica“ vystymui.
Derybų perspektyvos
Lietuvos politikai tikisi, kad dėl 2028–2034 metų ES biudžeto pavyks susitarti iki šių metų pabaigos, kol Bendrijai pirmininkauja Airija.
Vis dėlto, pasak T. Valio, susitarimo tikimybę įvertinti sunku. Jei derybos užsitęstų, jos galėtų persikelti į kitus metus, kai ES Tarybai pirmininkaus Lietuva.
„Šiai dienai sudėtinga prognozuoti – sakyčiau, 50 ant 50“, – BNS teigė ministras.
Dar spalio viduryje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) paragino ES šalių lyderius iki Kalėdų pasiekti susitarimą. Jis perspėjo, kad artėjant 2027 metų rinkimams Prancūzijoje ir kitose Europos valstybėse tai padaryti bus daug sunkiau.
„Labiausiai norime, kad airiai maksimaliai padarytų tai, kas yra planuojama pagal tą A scenarijų“, – teigė R. Budbergytė.
Briuselyje nesutariama ne tik dėl biudžeto dydžio, bet ir dėl to, kaip finansuoti kitus prioritetus, pavyzdžiui, paramą prieš Rusijos agresiją kovojančiai Ukrainai.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) primygtinai reikalavo, kad prieš pasiekiant susitarimą dėl biudžeto visa ES turi išspręsti Ukrainos finansavimo klausimą ir kad tame privalo dalyvauti visos 27 valstybės narės.
Tai supykdė kelias mažiausiai Ukrainą palaikančias ES šalis, kurios nori nedalyvauti remiant paskolą, pavyzdžiui, Bulgariją, Čekiją, Vengriją ir Slovakiją.
Berlyno siūlymui susieti paramą Ukrainai ir ES biudžetą pritariantis Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys mano, kad Bendrijos sostinėms nederėtų vengti prisidėti prie pagalbos ukrainiečiams.
„Visi turime būti solidarūs. Aš manau, kad tai geras principas ir geras siūlymas susieti šiuos du dalykus ir drauge judėti“, – BNS sakė jis.
Jam antrino ir T. Valys.
„Tiesą sakant, buvau labai maloniai nustebintas tokiu pasiūlymu, yra būtinybė Ukrainai suteikti maksimalų garantijų skaičių. Aš labai džiaugiuosi Vokietijos lyderyste“, – tikino politikas.
Jei šalių lyderiams pavyktų sutarti dėl Bendrijos biudžeto, kitąmet ES pirmininkaujanti Lietuva turėtų vykdyti trišales derybas, į kurias įsitrauktų ir Europos Parlamentas, taip pat turintis uždegti žalią šviesą naujam europinio finansavimo laikotarpiui.
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