Skelbiama, kad sprogimai ir oro pavojaus signalai Rostovo srityje tęsėsi daugiau nei tris valandas.
Dronai atakavo Rusiją
Rostovo srityje esančioje Novošachtinsko naftos erdirbimo gamyklos teritorijoje kilo gaisras. Gaisras taip pat fiksuotas teritorijoje, kur yra bendrovės „TATA-GAZ“, užsiimančios degalų saugojimu ir didmenine prekyba, gamybos pajėgumai.
„Remiantis stebėjimo kanalų duomenimis, buvo smogta „Jug Energo“ įmonei priklausančiai Novošachinskio naftos produktų gamyklai. Gamykla per metus gali perdirbti iki 7,5 milijono tonų naftos ir gamina automobilių benziną, dyzelinį kurą, mazutą bei aviacinius degalus.
Įmonė tiesiogiai dalyvauja aprūpinant Rusijos okupacinę kariuomenę degalais ir tepalais. Gamykla prijungta prie pagrindinio naftotiekio „Sukhodolna – Rodionovska“ ir turi savo terminalą Rostove prie Dono“, – rašoma publikacijoje.
Dronai taip pat atakavo Kaleikino naftos perpumpavimo stotį Almetjevsko mieste, Tatarstano Respublikoje. Šis objektas atlieka strateginį vaidmenį priešo energijos išteklių transportavimo sistemoje.
„Stotis užtikrina žaliavų iš Vakarų Sibiro, Baškirijos, Udmurtijos ir Tatarstano telkinių sumaišymą ir paskirstymą. Per Kaleikiną nafta nukreipiama į eksporto naftotiekį „Družba“, – teigiama tekste.
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