Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už smūgį, tačiau jis įvyko Ukrainos pajėgoms suintensyvinus tolimojo nuotolio atakas prieš Rusiją, smogiant taikiniams toli už fronto linijos.
Rytinės Libijos administracija nenurodė, kas surengė sekmadienio ataką, tačiau pabrėžė, kad Libija „nedalyvauja Rusijos ir Ukrainos kare“.
Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad karinio jūrų laivyno bazėje esančiame šaudmenų sandėlyje kilo gaisras. Tačiau rytinės Libijos valdžios institucijos pareiškė, kad „sprogimas įvyko uoste prišvartuotame Rusijos laive“.
„Įtariama, kad laivas buvo užpultas bepiločiais orlaiviais“, – teigiama oficialiame pareiškime.
„Laivas plaukė atgal į Rusiją, o uoste sustojo papildyti degalų ir atsargų.“
Rytinės Libijos valdžios institucijos pranešė pradėsiančios bendrą tyrimą su Rusija.
Tripolyje įsikūrusi konkuruojanti, Jungtinių Tautų pripažįstama vyriausybė pareiškė susirūpinimą dėl „rizikos, kylančios įtraukiant civilinius uostus ir infrastruktūros objektus į veiklą, susijusią su išoriniais konfliktais“.
„Šešėlinis laivynas“
Kovo mėnesį prie Libijos krantų po atakos nuskendo Rusijos laivas, gabenęs suskystintąsias gamtines dujas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dėl šio incidento apkaltino Ukrainą.
Laivas priklausė vadinamajam Rusijos „šešėliniam laivynui“ – tanklaiviams, gabenantiems Rusijos naftą ir dujas į įvairias pasaulio šalis, apeinant Vakarų taikomus apribojimus.
Ukraina ne kartą yra pripažinusi atakas prieš Rusijos „šešėlinio laivyno“ laivus, įskaitant praėjusių metų gruodį surengtą smūgį Viduržemio jūroje.
Tripolio vyriausybė pareiškė „nepritarianti tam, kad Libija būtų paversta tarptautinių konfliktų arena“, taip pat Libijos teritorijos naudojimui „bet kokiai karinei ar logistinei veiklai, galinčiai kelti grėsmę Libijos gyventojų saugumui ar valstybės suverenitetui“.
Nuo 2011 metais nuversto ilgamečio šalies vadovo Muammaro Gaddafio valdymo pabaigos Libiją krečia smurtas ir nestabilumas.
Šalis tebėra susiskaldžiusi: Tripolyje įsikūrusi vyriausybė, kuriai vadovauja ministras pirmininkas Abdulhamidas Dbeibahas, o šalies rytus valdo konkuruojanti administracija, kurią remia karinių pajėgų vadas Khalifa Haftaras.
Anksčiau sekmadienį televizijos kanalas „Al-Masar“, remdamasis vietos civilinės saugos pajėgomis, pranešė, kad po sprogimo į karinį objektą buvo nusiųstos gelbėjimo tarnybų komandos, turėjusios suvaldyti kilusį gaisrą.
Televizijos kanalas „Libya Alhadath“ pranešė, kad civilinės saugos tarnybos paragino vietos gyventojus vengti šios teritorijos. Vėliau televizija paskelbė, kad gaisras buvo užgesintas.
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