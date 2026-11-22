Švedijos karinių oro pajėgų naikintuvo „Gripen“ pilotas buvo gavęs NATO vadovybės leidimą numušti objektą, kuris preliminariai buvo identifikuotas kaip Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101.
Tačiau pilotas objekto nenumušė, nes dėl meteorologinių sąlygų negalėjo patikimai atpažinti taikinio nei vizualiai, nei naudodamasis naikintuvo elektrooptinėmis sistemomis, Lenkijos laikraščiui „Rzeczpospolita“ sakė šalies kariuomenės operacijų vadas Ireneuszas Nowakas.
Incidentas įvyko per masinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą, kurios metu Lenkijoje nukrito trys objektai – manoma, kad dvi raketos ir vienas reaktyvinis dronas.
Buvo pakelti naikintuvai
Kaip pranešė „Rzeczpospolita“, į orą buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai F-16 ir du Švedijos naikintuvai „Gripen“. Jų veiksmus koordinavo Vokietijos Ūdemo mieste esantis NATO jungtinis oro operacijų centras, kuris suteikė sąlyginį leidimą perimti taikinį, jeigu bus įvykdyti jo atpažinimo reikalavimai.
Laikraščio duomenimis, per Rusijos ataką prieš Ukrainą Lenkijos pajėgos ore stebėjo 11 potencialiai pavojingų objektų.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas oro erdvės pažeidimus pavadino Rusijos provokacija, surengta tuo metu, kai Lenkijoje vyko „Norinčiųjų koalicijos“ – Ukrainos paramą koordinuojančių valstybių grupės – karinės pratybos.
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