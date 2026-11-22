„Šiandien nėra tokio konteksto, dėl kurio Lietuva turėtų staiga kažko imtis ir kažką daryti. Juo labiau, kad mes negalime vienašališkai pažeidinėti sudarytų sutarčių. Aš taip pat būčiau bendro svarstymo ir bendro poveikio šalininkas“, – laidoje „Europos naujienos“ teigė A. Veryga.
„Net ir pats (...) tranzitas iš Europos Sąjungos pusės derybose gali būti naudojamas kaip tam tikras niuansas, bet, sakau, ne vienašališkai iš Lietuvos, nes tai nėra tik susitarimas su Lietuva“, – pridūrė politikas.
Analogiškos pozicijos laikėsi europarlamentaras Paulius Saudargas.
„Aš manau, kad Lietuvoje šiandien yra tam tikras status quo. Ar reikėtų griežtesnių sprendimų, tikrai nepasakyčiau. Mes ir taip gerokai apribojome bet kokį piliečių patekimą iš Rusijos ir Baltarusijos į Europos Sąjungos, Šengeno ir Lietuvos erdvę. Tai yra stipriai apribota. (...) Tai kol kas nežinau, ar mums reikėtų daryti kažkokius staigesnius judesius“, – dėstė jis.
Estija: nuo gruodžio 1 d. bus uždaromi visi sienos su Rusija kirtimo punktai
Estijos pareigūnai pranešė, kad nuo gruodžio 1 d. bus uždaromi visi sienos su Rusija kirtimo punktai. Kaip skelbė „Sky News“, Estija tokį sprendimą priėmė, apkaltinusi Rusijos karinę žvalgybą planavus išpuolį prieš gynybos pramonės bendrovę „Threod Systems“.
Estijos vidaus saugumo tarnyba paskelbė, kad mėginta surengti išpuolį prieš minėtą dronus gaminančią bendrovę siekiant sukelti sprogimą ir padegti pastatą.
Anksčiau ELTA pranešė, kad saugumo pajėgos sulaikė aštuonis Latvijoje gyvenančius asmenis, bandžiusius surengti išpuolį Vimsio gyvenvietėje į šiaurę nuo sostinės Talino.
Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas šį incidentą pavadino „platesnio Rusijos hibridinio karo prieš Europą dalimi, kuria siekiama sumažinti paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai“.
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