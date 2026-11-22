„Lapkričio 21 d. rusiškuose „Telegram“ kanaluose pasirodė pranešimų, kad Kaliningrado srities Nemano rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Taip pat imta teigti, kad dronas neva atskrido iš Lietuvos pusės. Norime aiškiai pasakyti – Lietuvos karinės oro pajėgos jokių dronų nefiksavo. Lietuva neleido ir neleidžia naudoti savo oro erdvės atakoms“, – išplatintame pranešime teigia NKVC.
Neatmetama, kad tokiais pranešimais gali būti siekiama sudaryti klaidingą įspūdį, jog Lietuva ar NATO prisideda prie atakų prieš Rusijos objektus.
. @LithuaniaMFA categorically rejects false claims circulating on social media regarding #Lithuania’s alleged involvement in the drone attack against the Kaliningrad region of the Russian Federation. The Republic of Lithuania has never authorized the use of its airspace for attacks against targets in the Russian Federation, including in the present case.REKLAMA— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 21, 2026
Į šiuos pranešimus sureagavo ir Kęstutis Budrys, rašydamas: „@LithuaniaMFA kategoriškai atmeta socialiniuose tinkluose platinamus melagingus teiginius apie tariamą Lietuvos dalyvavimą dronų atakoje prieš Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį.
Lietuvos Respublika niekada nėra leidusi naudoti savo oro erdvės smūgiams prieš taikinius Rusijos Federacijos teritorijoje, įskaitant ir šį atvejį.“
Regione kaukė oro pavojaus sirenos
Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai, šeštadienio vakarą pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA.
Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
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