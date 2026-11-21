G. Nausėda ragino Vyriausybę įsivertinti, ar tikrai reikia šį klausimą reikia kelti į VGT lygį.
„Pirmiausia apeliuoju į Vyriausybės vadovą, kad pirmiausia Vyriausybėje apsvarstykite šį klausimą ir jeigu matysite reikalingu kelti jį Valstybės gynimo taryboje, mes šį pasiūlymą apsvarstysime“, – žurnalistams šeštadienį sakė šalies vadovas.
„Tačiau turime suprasti, kad su kiekvienu klausimu, ypač konkrečių santykių su valstybėmis, esančiomis toli nuo mūsų, eiti į VGT dienotvarkę būtų... Mes tada svarstytume daug klausimų, kurie turi ribotą sąryšį su mūsų nacionaliniu saugumu ir valstybės gynimu“, – pridūrė jis.
Diskusijos dėl santykių su Kinija
Kaip rašė BNS, anksčiau šią savaitę užsienio reikalų ministras pareiškė, jog klausimus dėl diplomatinių santykių su Kinija atstatymo turėtų spręsti iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryta VGT.
2021 metais ir pašlijo Lietuvos bei Kinijos santykiai Vilniuje atidarius Taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės vadinamos Taipėjaus vardu.
Dėl to Pekinas vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno šios valstybės diplomato.
Nuo 2024 metų dirbančios socialdemokratų Vyriausybės deklaruoja siekį atkurti diplomatinius santykius su Kinija, lapkritį Vilniuje deryboms lankėsi Pekino diplomatų delegacija.
Savo ruožtu Lietuvos užsienio reikalų ministerija yra pasiūliusi Taivanui pakeisti atstovybės Lietuvoje pavadinimą, skelbė naujienų portalas „Delfi“.
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