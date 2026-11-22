Krasnodare pranešama apie Ukrainos dronų smūgį Rusijos nacionalinės gvardijos objektui
Krasnodare pranešama apie Ukrainos kariuomenės naktį į sekmadienį įvykdytą smūgį Rusijos nacionalinės gvardijos regioninei būstinei, skelbia kanalai „Telegram“ tinkle.
Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Vietos gyventojai pranešė girdėję sprogimų garsus ir jautę dūmų kvapą iš Rusijos nacionalinės gvardijos („Rosgvardijos“) Krasnodaro krašto vyriausiosios valdybos teritorijos. Stebėsenos kanalo „Astra“ atlikta atvirojo kodo žvalgybos (OSINT) analizė rodo, kad tikėtinas atakos taikinys buvo regioninės būstinės pastatas.
Prieš šią ataką Krasnodaro oro uoste laikinai sustabdyti skrydžiai, pareigūnams pranešus apie netoliese esančioje oro erdvėje pastebėtus dronus.
Padarytos žalos mastas kol kas lieka neaiškus, o „The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų. Ukrainos kariuomenė pranešimų apie šią ataką kol kas nekomentavo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Rusijos dronų ataka Kyjivo srityje: liepsnojo daugiabutis, gyventojai evakuoti
Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Kyjivo srities Vyšhorodo rajone apgadintas penkių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas. Gelbėtojai evakavo gyventojus.
„Per priešo dronų ataką Vyšhorodo rajone apgadintas penkių aukštų gyvenamasis namas. Kilo gaisras, sunaikinti butai visuose penkiuose aukštuose. Gelbėtojai evakuoja gyventojus“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Be to, buvo apgadintas parduotuvės pastatas.
Įvykio vietoje dirba Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos (SES) gelbėtojai, psichologai ir greitosios medicinos pagalbos brigada.
Informacija apie galimus žuvusiuosius ir sužeistuosius tikslinama.