Kaip BNS informavo ministrės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, susitikime bus aptariami lyčių lygybės, priežiūros paslaugų plėtros ir asmenų su negalia teisių klausimai.
I. Ruginienė pristatys Lietuvos patirtį kuriant integruotą ilgalaikės priežiūros sistemą, kalbės apie neapmokamos artimųjų priežiūros naštos pasidalijimą ir jos poveikį moterų galimybėms dalyvauti darbo rinkoje.
Ministrė taip pat dalyvaus diskusijose apie lygybės svarbą Europos konkurencingumui bei asmenų su negalia teisių įgyvendinimą.
Susitikimo metu Airija, Lietuva ir Graikija pasirašys bendrą deklaraciją dėl asmenų su negalia teisių ir lyčių lygybės.
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