„Šis įtariamas oro erdvės pažeidimas gali būti susijęs su gelbėjimo ar stebėjimo operacijomis, kurias Suomija vykdė po to, kai Suomijos įlankoje buvo apgadintas krovininis laivas“, – ministerijos pranešime cituojamas gynybos ministras Antti Hakkanenas.
Ministerija pridūrė, kad sraigtasparnis galėjo įskristi į Suomijos teritoriją iki 4,1 km.
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