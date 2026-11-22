Australijos Monašo universiteto statybos inžinerijos profesorius Colinas Caprani pažymi, kad pagrindinis tilto tarpatramis patyrė katastrofiškus sugriovimus. 5 tūkstančių tonų svorio ir 15 aukštų namo aukščio metalinė arka nuvirto į vandenį kartu su kelio danga ir dalimi laikančiųjų konstrukcijų.
Statinio remontas pasirodys esąs kur kas sudėtingesnis nei jo statyba nuo nulio. Po vandeniu yra gausybė nuolaužų, tikriausiai nukentėjo pilonai ir pamatas. Prieš pradėdami bet kokius atstatymo darbus, specialistai turės nugriauti išlikusias konstrukcijas. Suomijos „Black Bird Group“ analitikas Emilis Kastehelmis yra įsitikinęs, kad automobilių tiltas nebus atstatytas iki karo pabaigos.
Grėsmė logistikai ir laivybai
Karinis analitikas Clémentas Molinas nurodo, kad okupuotam pusiasaliui aprūpinti liko tik sausumos koridorius – trasa R-280 „Novorosija“, kuri reguliariai patiria dronų atakas. Keltų perkėla taip pat nuolat patiria smūgių grėsmę.
Pagrindinė problema ta, kad milžiniškos konstrukcijos nuolaužos sugriuvo tiesiai į Kerčės-Enikalio kanalą – vienintelį giliavandenį laivybos praėjimą per Kerčės sąsiaurį. Likusios dalys yra per seklios didelių laivų praėjimui, o apiplaukti nuolaužas pro gretimus tarpatramius – neįmanoma. Tai reiškia visapusiškos stambiatonažės laivybos tarp Azovo ir Juodosios jūrų blokavimą, o tai suduoda smūgį Rusijos ekonomikai ir logistikai.
Lyginant užduoties mastą: po tilto Baltimorėje (JAV) sugriovimo 2024 metų kovą pagrindinio laivybos kanalo valymas užtruko 77 dienas taikiomis sąlygomis ir be naujų smūgių grėsmės. Kerčės sąsiauryje bet kokie darbai nuolaužoms ištraukti bus susiję su nuolatiniu pavojumi.
Geležinkelio dalies perspektyvos
Kol kas geležinkelio dalis išlieka, nors jos arka taip pat apgadinta. Geležinkelis turi lemiamą reikšmę Krymo ir Rusijos kariuomenės pietų krypties kariniam aprūpinimui, o visaverčio pakaitalo jam nėra.
Specialistai daro išvadą: automobilių arkos sugriovimas sukėlė milžiniškas laivybos ir eksporto problemas, tačiau strateginis lūžis įvyks tik tada, kai tiltas galutinai neteks ir geležinkelio funkcijos.
Kaip rašo prezidento administracijos atstovui ir buvusiam SBU vadui Kyrylo Budanovui artimas puslapis „Ukraine Context“, yra nurodymas visiškai sustabdyti šios struktūros funkcionavimą ir padaryti ją neįmanomą iki karo pabaigos.
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