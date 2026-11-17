Prezidentas pareiškė, kad šiandien Ukraina išgyveno stiprią dieną, ir padėkojo visiems, prisidėjusiems prie specialiosios operacijos, per kurią buvo sunaikintas Krymo tiltas.
„Šį tiltą okupantai pastatė iš savo teritorijos į Krymą. Jau seniai sakėme, kad Rusijai gana smogti tiltams, mūsų miestams ir kaimams, energetikos infrastruktūrai, geležinkeliams, laivams su grūdais. Tačiau Rusija kaskart pasirenka eskalacijos kelią. Todėl Ukrainos dronai ir raketos pasiekė vieną svarbiausių Rusijos arterijų pietuose“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis ypač išskyrė Ukrainos ginklų gamintojus, kurių sukurtos technologijos suteikia Gynybos pajėgoms potencialo ir galimybių smogti priešui.
Smūgiai Rusijai bus tęsiami
Prezidentas taip pat pažadėjo, kad smūgiai strateginiams Rusijos objektams bus tęsiami.
„Bus ir kitų mūsų operacijų, kuriomis atsakysime į Rusijos agresiją“, – teigė jis.
Anksčiau „RBC-Ukraine“ rašė, kad naktį į lapkričio 17-ąją Ukraina atakavo Krymo tiltą raketomis „Flamingo“.
Be to, Ukrainos smūgis Krymo tiltui buvo suduotas pačiu tinkamiausiu metu, nes sutapo politinės, karinės, geopolitinės ir techninės aplinkybės, leidusios įgyvendinti operaciją. Tai pareiškė politologas Olegas Saakyanas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.