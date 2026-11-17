Jis taip pat paragino Vašingtoną nedelsti tiekiant ginkluotę.
„Ukrainai jau dabar reikia perėmimo raketų „Patriot“ ir „Iris-T“ iš tų atsargų, kurias jau turite, – vaizdo ryšiu NATO būstinėje Briuselyje susirinkusiems Ukrainos rėmėjams sakė V. Zelenskis. – Ir prašau Jungtinių Valstijų, prašau, nedelskite su šiais tiekimais.“
Prancūzija absurdišku vadina Rusijos teiginį, kad prancūzų kariai dalyvauja kare Ukrainoje
Prancūzija antradienį absurdišku pavadino Rusijos užsienio reikalų ministro teiginį, kad Ukrainoje dislokuotas Prancūzijos karių kontingentas tiesiogiai dalyvauja kovose prieš Maskvą.
Mokymų ir technikos priežiūros tikslu Ukrainoje dislokuotas „labai ribotas“ Prancūzijos karių skaičius, parlamente pareiškė gynybos viceministrė Alice Rufo.
Tačiau „nėra jokių ketinimų dalyvauti kovose, priešingai, nei šįryt pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras (Sergejus Lavrovas), o tai yra absurdiška“, – pridūrė ji.
Kaip jau rašė ELTA, Rusija antradienį pareiškė žinanti, kad Ukrainoje yra dislokuoti Prancūzijos kariai, ir pavadino tai tiesioginiu dalyvavimu kare. Maskva pranešė perdavusi Paryžiui savo susirūpinimą.
„Žinome, kad ten yra ne tik prancūzų karių. Mes perdavėme savo susirūpinimą (...) Tai jau nebe parama Ukrainai, o tiesioginis dalyvavimas kare“, – žurnalistams sakė Rusijos diplomatijos vadovas S. Lavrovas.
Jis taip kalbėjo praėjus dienai po to, kai šaltinis kelioms žiniasklaidos priemonėms pranešė, kad Prancūzijos kariai jau kelis mėnesius dirba Ukrainoje, moko ukrainiečių kariškius ir padeda prižiūrėti karinę techniką.
Anot šaltinio, nedidelis Prancūzijos karių kontingentas koviniuose veiksmuose nedalyvauja.
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