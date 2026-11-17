Mokymų ir technikos priežiūros tikslu Ukrainoje dislokuotas „labai ribotas“ Prancūzijos karių skaičius, parlamente pareiškė gynybos viceministrė Alice Rufo.
Tačiau „nėra jokių ketinimų dalyvauti kovose, priešingai, nei šįryt pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras (Sergejus Lavrovas), o tai yra absurdiška“, – pridūrė ji.
Kaip jau rašė ELTA, Rusija antradienį pareiškė žinanti, kad Ukrainoje yra dislokuoti Prancūzijos kariai, ir pavadino tai tiesioginiu dalyvavimu kare. Maskva pranešė perdavusi Paryžiui savo susirūpinimą.
„Žinome, kad ten yra ne tik prancūzų karių. Mes perdavėme savo susirūpinimą (...) Tai jau nebe parama Ukrainai, o tiesioginis dalyvavimas kare“, – žurnalistams sakė Rusijos diplomatijos vadovas S. Lavrovas.
Jis taip kalbėjo praėjus dienai po to, kai šaltinis kelioms žiniasklaidos priemonėms pranešė, kad Prancūzijos kariai jau kelis mėnesius dirba Ukrainoje, moko ukrainiečių kariškius ir padeda prižiūrėti karinę techniką.
Prancūzijos kariai koviniuose veiksmuose nedalyvauja
Anot šaltinio, nedidelis Prancūzijos karių kontingentas koviniuose veiksmuose nedalyvauja.
Prieš tai pirmadienį radijo stotis „Radio France Internationale“ pirmoji pranešė apie Prancūzijos karių buvimą karo draskomoje Ukrainoje.
„Prancūzijos instruktorių, teikiančių paramą Ukrainai Prancūzijoje, Lenkijoje, o kartais ir pačioje Ukrainoje, rotacija iš tiesų vyksta“, – teigė šaltinis.
„Tačiau tai nėra karinė operacija. Visiškai neketinama imtis jokių prievartinių veiksmų“, – pridūrė jis.
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