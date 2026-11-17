Apie tai praneša RBC-Ukraine, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimu.
„Ukraina perduos Amerikos pusei mūsų pasiūlymus dėl apsikeitimo belaisviais, su ja jau palaikome ryšį žvalgybos kanalais. Ukraina pasirengusi pasiekti rezultatą jau artimiausiomis savaitėmis“, – pažymėjo valstybės vadovas.
Prezidentas pabrėžė, kad susitarimo įgyvendinimo terminai priklauso nuo Rusijos veiksmų tempo, taip pat nuo JAV komandos bendravimo su rusais.
V. Zelenskis pridūrė, kad taip pat buvo aptarti civilių įkaitų, kurie iki šiol laikomi agresorės šalyje, išlaisvinimo parametrai.
Valstybės vadovas pabrėžė, kad kai kurie iš jų Rusijoje laikomi dar nuo laikotarpio iki plataus masto karo pradžios.
Namo sugrįš mažiausiai 1000 ukrainiečių
Primename, kad Ukrainos ombudsmenas Dmytro Lubinecas pareiškė, jog per kitus Ukrainos ir Rusijos apsikeitimo karo belaisviais mainus namo sugrįš mažiausiai 1000 ukrainiečių.
Pažymėtina, kad lapkričio 13 dieną V. Zelenskis pranešė, jog netrukus įvyks didžiausi Ukrainos ir agresorės šalies apsikeitimo karo belaisviais mainai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.