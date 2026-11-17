„Turiu pasakyti, kad Rusija iš tiesų yra labai biurokratiška valstybė, todėl joje saugomi duomenys apie visus kare dalyvavusius žmones. Tad manau, kad gauti šiuos duomenis tikriausiai būtų gana lengva, turint omenyje, kad šiais laikais viskas skaitmenizuota“, – spaudos konferencijoje Briuselyje sakė K. Kallas.
„Šiais laikais tam yra būdų. Visi turime labai gerų žvalgybos pareigūnų. Nesu techninių klausimų ekspertė, tačiau ekspertai sako, kad gauti šiuos duomenis gana lengva“, – atsakydama į žurnalistų klausimą, kaip būtų galima gauti šiuos duomenis, atsakė ji.
Reaguodamas į šiuos pareiškimus Rusijos Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas teigė, kad K. Kallas, viešai pareiškusi apie ketinimą „pagrobti karo dalyvių asmens duomenis“, pažeidė bent tris baudžiamojo kodekso straipsnius.
„Už tai jai gresia laisvės atėmimas“, – pridūrė V. Volodinas ir patikslino, kad pagal jo nurodytus straipsnius bendra galima bausmė siektų apie 20 metų kalėjimo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.