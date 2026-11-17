Apie pakartotiną ataką prieš Krymo tiltą 1:35 val. pranešė Krymo vadovas Sergejus Aksenovas. Vėliau apie tai parašė ir Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvojajevas. Pareigūnai pranešė apie transporto eismo sustabdymą. Tuo tarpu stebėsenos „Telegram“ kanalas „Krymskij most: operativnaja informacija“ pranešė apie eismo sustabdymą tiltu dar 23:54 val.
Ukrainos stebėsenos „Telegram“ kanalai „Exilenova+“ ir „Supernova+“ paskelbė smūgio į tiltą momentą.
Pažeidimą patyrė viena iš statinio arkų, liudija leidinio „Astra“ geoanalizė.
Ryte „Supernova+“ paskelbė tilto vaizdo įrašą, kurio autorius sako, kad „ten tik viena arka stovi, antros nėra“. Vaizdo įrašą iš kito rakurso paskelbė „Exilenova+“ su parašu: „Automobilių tilto dalies arka vandenyje po atakos“.
Dėl smūgių „nuvirto vienas tarpatramis ir automobilių tilto dalies arka“, parašė „z tinklaraštininkas“ Borisas Rožinas.
„Supernova+“ paskelbė nuotrauką, kurioje matomas tarpatramio griuvimas. „Krymo tiltas sugriuvo“, – parašė karinis tinklaraštininkas Janas Matvejevas.
Po atakos prieš tiltą pirmadienį pasirodė nuotraukos, kuriose pastebimi kelio dangos pažeidimai bent dviejose vietose ir tilto arkos deformacija. Arkos pažeidimą patvirtino ir nuotraukos iš žemės, kurias paskelbė Ukrainos stebėsenos „Telegram“ kanalas „Supernova+“.
Leidinys „The War Zone“ parašė, kad pažeista arka po pirmojo užpuolimo pasviro 4,9 laipsnio. Tokie pažeidimai gali rimtai apriboti leistinas apkrovas, kurias tarpatramis gali saugiai atlaikyti, pažymėjo leidinys.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.