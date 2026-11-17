Kerčės tiltas yra itin svarbi karinio ir civilinio aprūpinimo arterija į Krymą, kurį Rusija 2014 m. užgrobė pažeisdama tarptautinę teisę. Ši ilga betono ir plieno konstrukcija yra akivaizdus Kremliaus valdžios pusiasalyje pareiškimas.
Naujausios atakos surengtos pirmadienį ir antradienį. Ukrainos generalinio štabo teigimu, viena tilto automobilių kelio dalies arka ir viena tilto atkarpa nugriuvo į vandenį, todėl automobilių eismas tiltu tapo neįmanomas. Geležinkelio dalis liko stovėti, tačiau buvo apgadinta viena jos arka.
„Okupacijos simbolis įskilo“, – pareiškime nurodė Ukrainos generalinis štabas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad tiltas buvo atakuotas dronais ir raketomis per sudėtingą operaciją, kuriai rengtasi kelias savaites.
„(Taip Kyjivas – ELTA) primena Rusijai, kad karas visada sugrįš ten, kur prasidėjo“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.
Krymo pusiasalis driekiasi į pietus nuo žemyninės Ukrainos dalies
Krymo pusiasalis driekiasi į pietus nuo žemyninės Ukrainos dalies. Su ja pusiasalį jungia keliai per dvi sąsmaukas, kurių viena yra siauresnė nei 2 km, taip pat tiltas nuo siauros nerijos. Šie keliai veda per Rusijos pajėgų okupuotas teritorijas, kurias atakuoja Ukrainos kariuomenė.
Rytinį Krymo pakraštį su Rusijos Krasnodaro kraštu jungiantis Kerčės tiltas yra vienintelė nuolatinė sausumos transporto jungtis, einanti ne per Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas.
19 km ilgio tiltu per Juodąją ir Azovo jūras jungiantį Kerčės sąsiaurį atskiromis dalimis vyksta automobilių ir traukinių eismas. Tiltas yra gyvybiškai svarbus Rusijos karinėms operacijoms remti. Juo taip pat gabenamos atsargos į Krymo miestus, tokius kaip Sevastopolis, Simferopolis ir Jalta.
Rusijos pasididžiavimas
Šis tiltas yra ilgiausias Europoje ir Rusijai kelia didžiulį pasididžiavimą. Nepaisant griežto Ukrainos nepritarimo, jo statyba pradėta 2016 m. ir baigta per kiek daugiau nei dvejus metus. Statybų tempas buvo įspūdingas, tačiau kai kuriems kritikams kilo abejonių, ar tiltas nebuvo suprojektuotas ir pastatytas pernelyg skubotai.
Per oficialų tilto atidarymą 2018 m. gegužės 15 d. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pats juo pravažiavo automobiliu. V. Putinas palaiko glaudžius ryšius su statybų magnatu Arkadijumi Rotenbergu, kurio bendrovė gavo 3,5 mlrd. JAV dolerių vertės tilto statybos sutartį.
Ukrainiečiams šis tiltas yra ryškiausias ir nuolat matomas priminimas apie Rusijos pretenzijas į Krymą.
Nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Kyjivas tiltą ne kartą atakavo. Pirmoji ataka surengta dar tų pačių metų spalį, kai, Maskvos teigimu, sprogo sunkvežimyje padėta bomba. Dėl to laikinai buvo sustabdytas automobilių ir traukinių eismas. Po remonto, 2022 m. gruodį, tiltu vėl pravažiavo V. Putinas.
Rusijos tyrimų komiteto duomenimis, 2023 m. liepą į tiltą smogė du jūriniai dronai. Per šią ataką ant tilto žuvo du žmonės.
Zelenskis: naujausioms atakoms ruoštasi kelias savaites
Pirmadienį ir antradienį surengtos atakos buvo kelias savaites keliais etapais vykdytų parengiamųjų smūgių kulminacija, socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.
Pasak jo, prieš pirmadienio naktį surengtą baigiamąją ataką Ukrainos pajėgos sunaikino gynybos sistemas, radarus, elektroninės kovos įrangą ir kitus pasirinktus taikinius.
Anot V. Zelenskio, Ukrainoje sukurti ilgojo nuotolio dronai naktį smogė tilto automobilių kelio daliai, o ukrainietiškos raketos „Neptun“ ir kiti dronai buvo nukreipti į geležinkelio dalį. Jis pridūrė, kad baigiamąjį smūgį sudavė tiksliai valdomos raketos „Flamingo“.
Rusijos tyrimų komitetas pranešė, kad abi dienas tiltas buvo atakuotas dronais ir apgadintas, tačiau žalos masto nepatikslino.
Rusijos paskirti pareigūnai Kryme pranešė, kad eismas tiltu sustabdytas, ir paragino keliautojus juo nesinaudoti. Vėliau, jų teigimu, traukinių eismas tiltu buvo atnaujintas.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad „nėra jokių abejonių, jog tiltas bus atstatytas ir bus dar geresnis nei anksčiau“.
Dėl pirmadienio atakos automobilių eismas tiltu buvo sustabdytas kelioms valandoms, taip pat vėlavo keli traukiniai. D. Peskovas per šią ataką padarytą žalą pavadino „nereikšminga“.
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