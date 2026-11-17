Lietuvoje – antra mokytojų streiko diena. Streikuoja mažiau nei tikėjosi profesinė sąjunga – per parą streikuojančių mokyklų padaugėjo tik keliomis, o ne dviem šimtais. Švietimo ministerija skelbia, kad savivaldybių duomenimis, streikuoja ne 4000 mokytojų, kaip sako profesinė sąjunga, o 3000. Vis dėlto švietimo ministrė jau prabilo, kad derins susitikimą su streikuojančiais mokytojais.
Lietuviams skundžiantis, kad Lietuvoje degalai kainuoja brangiau negu Latvijoje ir Lenkijoje, Seimo valdantieji žada pasiūlyti telefonų programėlę, kuri rodys kainas Lietuvos degalinėse. Valdantieji viliasi, kad tai vers Lietuvos degalines dar labiau tarpusavyje konkuruoti ir mažinti degalų kainas. Tačiau degalinių valdytojai dar kartą ragina valdančiuosius tiesiog sumažinti degalų mokesčius. Beje, valdantieji jau svarsto ir kaip biudžetą papildyti prabangių automobilių ir taršos mokesčiais.
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