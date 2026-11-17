Eglė Tamulevičienė savo gyvenimą ir profesinį kelią paskyrė vaikų sveikatos priežiūrai, medicinos mokslui bei jaunųjų gydytojų ugdymui. Kauno ligoninėje ji dirbo nuo 1983 metų. Profesinį kelią pradėjo Naujagimių skyriuje, vėliau daugelį metų rūpinosi infekcinėmis ligomis sergančiais vaikais.
Aktyvi pedagoginė ir mokslinė veikla
Dirbdama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinikoje, ji derino gydytojos, dėstytojos ir mokslininkės veiklą, savo žiniomis bei patirtimi dalijosi su kolegomis ir studentais.
2001 m. Kauno medicinos universitete ji apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Hospitalinių infekcijų priežiūra vaikų ligų skyriuose“. Moksliniuose darbuose daugiausia dėmesio skyrė vaikų infekcinėms ligoms ir racionaliai antibiotikoterapijai. Aktyviai įsitraukė į mokslinius tyrimus, rengė publikacijas, vadovėlius, buvo laukiama pranešėja nacionalinėse konferencijose, vedė racionalios antibiotikoterapijos kursus.
„Ne mažiau svarbi buvo jos misija perduoti sukauptas žinias būsimiems gydytojams, kurie nelikdavo abejingi nei docentės skleidžiamoms žinioms, nei jos išskirtinei asmenybei.
Doc. dr. Eglės Tamulevičienės atsidavimas profesijai, sukaupta patirtis ir nuveikti darbai paliko reikšmingą pėdsaką Lietuvos medicinos bendruomenėje. Nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius, kolegas ir visus, kuriems teko garbė ją pažinti“, – skelbė ligoninė.
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