Apie Justino Valužio netektį pranešė Lietuvos sportingo federacija, išreikšdama užuojautą velionio šeimai, artimiesiems ir draugams.
Lietuvos šaudymo sporto bendruomenėje – skaudi netektis
Bendruomenės teigimu, jis buvo visų gerbiamas žmogus, savo entuziazmu, pagalba ir gera valia prisidėjęs prie šaudymo sporto bei bendruomenės stiprinimo.
Federacija pabrėžė, kad Justino nuoširdumas, pagarba žmonėms ir meilė sportui paliko ryškų pėdsaką visų jį pažinojusių atmintyje.
„Su giliu liūdesiu pranešame apie mūsų bendruomenės nario ir bičiulio Justino Valužio netektį.
Justinas buvo nuoširdus, draugiškas ir visų gerbiamas žmogus, aktyvus Lietuvos šaulių bendruomenės narys, savo entuziazmu, pagalba ir gera valia prisidėjęs prie šaudymo sporto puoselėjimo bei bendruomenės stiprinimo. Jo nuoširdumas, pagarba žmonėms ir meilė mūsų sportui paliko ryškų pėdsaką visų jį pažinojusių atmintyje.
Šią skaudžią netekties valandą Lietuvos šaulių bendruomenė ir Lietuvos sportingo federacija reiškia nuoširdžią užuojautą Justino šeimai, artimiesiems, draugams ir visiems, kuriems teko garbė jį pažinti“, – „Facebook“ dalijosi Lietuvos sportingo federacija.
Skaudžiais žodžiais su ilgamečiu nariu atsisveikino ir „Shooting Club LT“ kolektyvas. Klubo bendruomenė prisiminė Justiną kaip pozityvų, visuomet gerai nusiteikusį žmogų, kurio šypsena ir gera nuotaika praskaidrindavo varžybas, bei pareiškė nuoširdžią užuojautą jo artimiesiems.
„Su giliu liūdesiu atsisveikiname su mūsų klubo nariu Justinu Valužiu.
Jį prisiminsime kaip nuoširdų, pozityvų ir visuomet gerai nusiteikusį žmogų, kuris savo šypsena, gera nuotaika ir bendravimu praskaidrindavo kiekvienas varžybas.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir visus jį pažinojusius.
Ilsėkis ramybėje.
Shooting Club LT kolektyvas“, – buvo skelbiama jų „Facebook“ paskyroje.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt