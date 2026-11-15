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TV3 naujienos > Žmonės

Mirė žinomas dainininkas: apie netektį pranešė šeima

2026-11-15 17:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 17:35
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Liūdna žinia muzikos pasaulyje – mirė amerikiečių kantri muzikos grupės „The Oak Ridge Boys“ narys, žemu balsu išgarsėjęs dainininkas Richardas Sterbanas. Atlikėjui buvo 83-eji.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Liūdna žinia muzikos pasaulyje – mirė amerikiečių kantri muzikos grupės „The Oak Ridge Boys“ narys, žemu balsu išgarsėjęs dainininkas Richardas Sterbanas. Atlikėjui buvo 83-eji.

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Apie muzikanto mirtį pranešė jo šeima ir grupės „The Oak Ridge Boys“ nariai, rašo „People“.

Richardas Sterbanas mirė šeštadienį, lapkričio 14 dieną, Hendersonvilyje, Tenesio valstijoje. Pranešama, kad jo gyvybė užgeso dėl bronchito ir plaučių uždegimo komplikacijų po ilgos ir sunkios kovos su vėžiu.

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Atsisveikino su ilgamečiu grupės nariu

Liūdna žinia grupės „The Oak Ridge Boys“ nariai pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.

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„Su dideliu liūdesiu pranešame apie mūsų kolegos ir brolio Richardo Sterbano mirtį“, – rašė grupės nariai.

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Į gerbėjus kreipėsi ir mirusio muzikanto šeima.

„Esame dėkingi už visą jūsų meilę, palaikymą ir maldas. Prašome ir toliau melstis už mus šiuo sunkiu laikotarpiu. Mus guodžia žinojimas, kad dabar jis yra akis į akį su Jėzumi“, – teigiama artimųjų pranešime.

2025 metų rugsėjį R. Sterbanas viešai atskleidė, kad jam diagnozuotas kasos vėžys. Tuomet atlikėjas pasakojo apie savo sveikatos būklę ir neprarado vilties pasveikti.

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„Šių metų kovą man buvo diagnozuotas kasos vėžys. Tačiau mane prižiūri geriausi šalies onkologai ir, padedamas Viešpaties, tikiu, kad sugebėsiu tai įveikti“, – tuomet rašė dainininkas.

Jis taip pat teigė, kad daugeliu dienų jaučiasi gerai, ir vylėsi po kelių mėnesių vėl galėsiantis koncertuoti.

Paskutinį kartą viešumoje R. Sterbanas pasirodė spalio 18 dieną, kai kartu su žmona Donna dalyvavo Kantri muzikos šlovės muziejaus 2026 metų narių pagerbimo ceremonijoje Nešvilyje.

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Koncertavo su Elviu Presley

Richardas Sterbanas gimė Kamdene, Naujojo Džersio valstijoje, o užaugo netoliese esančiame Kolingsvude. Baigęs vidurinę mokyklą, jis studijavo muziką Trentono valstybiniame koledže.

Vėliau kartu su būsimu grupės „The Oak Ridge Boys“ nariu Joe Bonsallu jis įkūrė gospel muzikos kvartetą „Keystones“.

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Aštuntojo dešimtmečio pradžioje R. Sterbanas prisijungė prie grupės „J. D. Sumner and the Stamps Quartet“. Tuo laikotarpiu jis taip pat koncertavo kaip legendinio atlikėjo Elvio Presley pritariamasis dainininkas.

1972 metų pabaigoje R. Sterbanas tapo grupės „The Oak Ridge Boys“ nariu ir užėmė bosinio vokalo atlikėjo vietą, kuri atsilaisvino iš grupės pasitraukus Noelui Foxui. Po metų prie kolektyvo prisijungė ir J. Bonsallas.

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Per kelis dešimtmečius grupė išgarsėjo tokiomis dainomis kaip „I'll Be True to You“, „Gonna Take a Lot of River“, „No Matter How High“ ir „Bobby Sue“.

Vienu didžiausių grupės hitų tapo 1981 metais išleista daina „Elvira“, pelniusi „Grammy“ apdovanojimą. Kūrinys užkopė į pirmąją kantri muzikos topų vietą, o jo pardavimai viršijo du milijonus kopijų.

Grupė sulaukė ir kitų reikšmingų įvertinimų. 2000 metais ji buvo įtraukta į Gospel muzikos šlovės muziejų, 2001-aisiais – į Vokalinių grupių šlovės muziejų, o 2011 metais tapo prestižinės „Grand Ole Opry“ organizacijos nare.

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