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TV3 naujienos > Žmonės

Mirė mylima dainininkė: „Nepakeliama širdgėla...“

2026-11-15 10:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 10:43
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Mirė garsi amerikiečių R&B ir disko muzikos atlikėja Rochelle Fleming. Grupės „First Choice“ įkūrėjai ir vokalistei buvo 72-eji. Liūdną žinią antradienį paskelbė jos atstovai socialiniame tinkle „Instagram“.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė garsi amerikiečių R&B ir disko muzikos atlikėja Rochelle Fleming. Grupės „First Choice“ įkūrėjai ir vokalistei buvo 72-eji. Liūdną žinią antradienį paskelbė jos atstovai socialiniame tinkle „Instagram“.

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Apie atlikėjos netektį pranešė jos muzikos vadybininkas George'as Iz Correia. Jis pasidalijo jautriu atsisveikinimo įrašu, kuriame prisiminė kartu praleistą laiką ir neslėpė skausmo, rašė Unilad.

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„Nors mano širdgėla nepakeliama, o netekties suvokimas užklumpa pačiomis netikėčiausiomis akimirkomis, turiu tiek daug nuostabių prisiminimų su Rochelle, kad negaliu nesišypsoti jausdamas didžiulį dėkingumą“, – rašė jis.

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Vadybininkas prisiminė, kad R. Fleming niekada apie nieką nepasakydavo blogo žodžio, nebent žmogus kramtydavo gumą – šio įpročio atlikėja itin nemėgo.

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Jautrūs atsisveikinimo žodžiai

G. Iz Correia taip pat atskleidė, kad atlikėja nemėgo savo gerbėjų vadinti gerbėjais. Ji turėjo jiems kur kas šiltesnį kreipinį.

„Ji nemėgo savo palaikytojų vadinti gerbėjais. Jūs visi jai buvote mielieji“, – prisiminė vadybininkas.

Pasak jo, pati dainininkė nebūtų norėjusi, kad žmonės dėl jos mirties liūdėtų.

„Tad ir toliau švęskime jos gyvenimą bei grupės „First Choice“ muzikinį palikimą. Ilsėkis ramybėje, Ro. Myliu tave ir ilgiuosi. Su meile, G.“, – jautriais žodžiais atsisveikino jis.

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Dėl garsios atlikėjos netekties liūdėjo ir Filadelfijoje įsikūrusi „Christian Hope Baptist“ bažnyčios bendruomenė, kuriai R. Fleming priklausė nuo vaikystės.

Bažnyčios atstovai socialiniame tinkle „Facebook“ pabrėžė, kad net ir sulaukusi pasaulinės šlovės dainininkė niekada nepamiršo savo šaknų.

„Net tapusi visame pasaulyje žinoma atlikėja, ji visada sugrįždavo namo. Jos balsas paliesdavo mūsų sielas, sujaudindavo iki ašarų ir pakylėdavo. Mes laukdavome šių akimirkų ir visada jas nešiosimės savo širdyse“, – rašoma bendruomenės pranešime.

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Ryškų pėdsaką muzikos pasaulyje palikusi atlikėja

Rochelle Fleming gimė 1954 metais Filadelfijoje, JAV. Čia ji užaugo ir pradėjo savo muzikinį kelią.

1971 metais kartu su Annette Guest, Malanie McSears ir Wardell Piper ji įkūrė disko muzikos grupę „First Choice“.

1973 metais grupė išgarsėjo su daina „Armed and Extremely Dangerous“, o 1974-aisiais išleido dar vieną sėkmingą kūrinį „The Player (Part 1)“.

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Tarp žinomiausių grupės hitų taip pat yra „Smarty Pants“ (1973), „Doctor Love“ (1977) ir „Let No Man Put Asunder“ (1977).

1980 metais grupei iširus, R. Fleming pradėjo solinę karjerą.

1985 metais ji išleido kūrinį „Love Itch“, 1994-aisiais – „Danger!“, o 1995 metais pasirodė daina „Suffer (The Consequences)“.

Net ir po daugelio metų atlikėja nenutolo nuo muzikos. Vienas paskutiniųjų jos pasirodymų scenoje įvyko 2019 metais Niujorke.

2025 metais ji kartu su muzikos prodiuseriu Terry Hunteriu išleido kūrinį „Balls 2 Bounce“, tapusį paskutiniu jos muzikiniu darbu.

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