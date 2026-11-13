Po sunkios ligos mirė žinomas aktorius: apie netektį pranešė brolis

Christianas, kuris kartu su broliu dvyniu Josephu Cousinsu 1987–1993 m. taip pat vaidino TV seriale „Knots Landing“, anapilin iškeliavo spalio 20 d.
Apie šią žinią spalio 22 d. pranešė Christiano netikras brolis Jonas Roeseris:
„Christianas sunkiai sirgo kepenų liga. Man teikia paguodos tikėjimas, kad dabar jis yra danguje su savo mama, išsilaisvinęs nuo nešioto skausmo. Ilsėkis ramybėje, Christianai.“
Vaidmuo filme „Vaikų darželio policininkas“
1990 m. populiariame filme „Vaikų darželio policininkas“ Christianas ir Josephas pakaitomis atliko Dominico vaidmenį.
2020 m. „Yahoo“ suorganizuotame filmo aktorių susitikime (kuriame netikėtai prisijungė ir pats A. Schwarzeneggeris) Christianas pasakojo, kad dvyniai buvo pasamdyti siekiant laikytis vaikų darbo teisės aktų bei laiku užbaigti filmavimus.
Apie atranką Christianas prisiminė:
„Jie buvo matę kelis mūsų ankstesnius darbus, todėl iškart susitikome su režisieriumi Ivanu Reitmanu ir Arnoldu bei gavome vaidmenį. Tačiau vėliau, kai jie rengė dideles atrankas su daugybe kitų vaikų, vis tiek kviesdavo mus į kiekvieną iš jų, nes norėjo pamatyti, kaip mes visi tarpusavyje bendraujame.“
Brolis Jonas Christianą apibūdino kaip neeilinę asmenybę: „Jis buvo tikras personažas – pilnas aistros ir energijos, turėjęs didelių istorijų bei dar didesnių svajonių.“
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