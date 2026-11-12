„Hario Poterio“ žvaigždė užaugo: pamatykite, kaip atrodo 38-erių aktorius

Lapkričio 9 dieną Londone vykusioje filmo „Ebenezer“ premjeroje R. Grintas sulaukė „MTV UK“ klausimo, ar jo gyvenime buvo žmogus, kuris jį nuolat įkvėpė ir palaikė, rašė People.
Pamatyti, kaip dabar atrodo Roną Vizlį vaidinęs aktorius, galite žemiau esančioje nuotraukų galerijoje.
Nors aktorius pripažino, kad tokių žmonių buvo ne vienas, jis išskyrė 2016 metais mirusį A. Rickmaną.
„Taip, tokių žmonių buvo labai daug. Vaikystėje man nepaprastai pasisekė, nes turėjau galimybę dirbti su daugybe puikių aktorių. Deja, nemažai jų jau netekome. Vienas žmogus, kurį visada prisimenu, yra Alanas Rickmanas“, – kalbėjo R. Grintas.
Prisiminė ypatingą kolegos rūpestį
R. Grintas ir A. Rickmanas kartu vaidino visuose aštuoniuose „Hario Poterio“ filmuose – nuo 2001 metais pasirodžiusios pirmosios dalies „Haris Poteris ir Išminties akmuo“ iki 2011 metais išleisto paskutinio filmo „Haris Poteris ir Mirties relikvijos. 2 dalis“.
R. Grintas įkūnijo ištikimą Hario Poterio, kurį vaidino Danielis Radcliffe'as, draugą Roną Vizlį, o A. Rickmanas atliko griežto ir paslaptingo profesoriaus Severo Sneipo vaidmenį.
Nors ekrane A. Rickmano personažas dažnai atrodė šaltas ir bauginantis, tikrovėje, pasak R. Grinto, aktorius buvo visiškai kitoks.
„Jis buvo išties ypatingas ir labai rūpestingas. Net ir pasibaigus filmavimams jis palaikė su mumis ryšį, domėjosi mūsų karjeromis ir sekė, kaip mums sekasi“, – prisiminimais dalijosi aktorius.
R. Grintas neslėpė, kad A. Rickmanas jam paliko neišdildomą įspūdį.
„Jis buvo... Taip, jis buvo ypatingas“, – pridūrė jis.
Primename, kad A. Rickmanas mirė 2016 metų sausio 14 dieną, būdamas 69-erių. Aktoriaus gyvybę pasiglemžė kasos vėžys. Apie jo mirtį tuomet pranešė šeima, patvirtinusi, kad paskutinėmis gyvenimo akimirkomis aktorius buvo apsuptas artimųjų.
„Jį supo šeima ir draugai“, – tuomet skelbta artimųjų pranešime.
Be legendinio Severo Sneipo vaidmens, A. Rickmanas taip pat išgarsėjo filmuose „Kietas riešutėlis“, „Robinas Hudas: vagių princas“ ir „Tegyvuoja meilė“.
Grįžta į ekranus su nauju vaidmeniu
Tuo metu R. Grintas ruošiasi naujam karjeros etapui. Aktorius vaidina naujoje Charleso Dickenso kūrinio „Kalėdų giesmė“ ekranizacijoje „Ebenezer“, kurią režisavo Ti Westas.
Pagrindinį Ebenezerio Skrudžo vaidmenį filme atlieka Johnny Deppas, o R. Grintas įkūnija jo darbuotoją Bobą Kračitą.
Filme pasakojama apie šykštų verslininką, kurį aplanko antgamtinės dvasios. Jos leidžia vyrui pažvelgti į savo praeitį, dabartį ir ateitį bei paskatina iš naujo įvertinti gyvenimo pasirinkimus.
Kartu su garsiais aktoriais filme taip pat pasirodo Andrea Riseborough, Samas Claflinas, Daisy Ridley ir Ianas McKellenas.
Filmo „Ebenezer“ premjera kino teatruose numatyta lapkričio 13 dieną.
Be to, R. Grintas ketina sugrįžti prie jį išgarsinusio Rono Vizlio vaidmens. Nuo vasario 2 dienos aktorius turėtų pasirodyti Brodvėjaus spektaklyje „Haris Poteris ir prakeiktas vaikas“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.