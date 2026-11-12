Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

„Hario Poterio“ žvaigždė užaugo: pamatykite, kaip atrodo 38-erių aktorius

2026-11-12 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 17:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors nuo paskutinio „Hario Poterio“ filmo pasirodymo praėjo jau 15 metų, legendinės sagos aktoriai iki šiol su nostalgija prisimena filmavimo aikštelėje praleistus metus. Rono Vizlio vaidmeniu išgarsėjęs Rupertas Grintas (38) neseniai prisiminė vieną ryškiausių savo kolegų – profesorių Severą Sneipą įkūnijusį Alaną Rickmaną. Aktorius atskleidė, kokį pėdsaką jo gyvenime paliko velionis kolega.

Rupertas Grintas (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (8)

Nors nuo paskutinio „Hario Poterio“ filmo pasirodymo praėjo jau 15 metų, legendinės sagos aktoriai iki šiol su nostalgija prisimena filmavimo aikštelėje praleistus metus. Rono Vizlio vaidmeniu išgarsėjęs Rupertas Grintas (38) neseniai prisiminė vieną ryškiausių savo kolegų – profesorių Severą Sneipą įkūnijusį Alaną Rickmaną. Aktorius atskleidė, kokį pėdsaką jo gyvenime paliko velionis kolega.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lapkričio 9 dieną Londone vykusioje filmo „Ebenezer“ premjeroje R. Grintas sulaukė „MTV UK“ klausimo, ar jo gyvenime buvo žmogus, kuris jį nuolat įkvėpė ir palaikė, rašė People.

REKLAMA
REKLAMA

Pamatyti, kaip dabar atrodo Roną Vizlį vaidinęs aktorius, galite žemiau esančioje nuotraukų galerijoje.

REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rupertas Grintas

Nors aktorius pripažino, kad tokių žmonių buvo ne vienas, jis išskyrė 2016 metais mirusį A. Rickmaną.

„Taip, tokių žmonių buvo labai daug. Vaikystėje man nepaprastai pasisekė, nes turėjau galimybę dirbti su daugybe puikių aktorių. Deja, nemažai jų jau netekome. Vienas žmogus, kurį visada prisimenu, yra Alanas Rickmanas“, – kalbėjo R. Grintas.

REKLAMA
REKLAMA

Prisiminė ypatingą kolegos rūpestį

R. Grintas ir A. Rickmanas kartu vaidino visuose aštuoniuose „Hario Poterio“ filmuose – nuo 2001 metais pasirodžiusios pirmosios dalies „Haris Poteris ir Išminties akmuo“ iki 2011 metais išleisto paskutinio filmo „Haris Poteris ir Mirties relikvijos. 2 dalis“.

R. Grintas įkūnijo ištikimą Hario Poterio, kurį vaidino Danielis Radcliffe'as, draugą Roną Vizlį, o A. Rickmanas atliko griežto ir paslaptingo profesoriaus Severo Sneipo vaidmenį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors ekrane A. Rickmano personažas dažnai atrodė šaltas ir bauginantis, tikrovėje, pasak R. Grinto, aktorius buvo visiškai kitoks.

„Jis buvo išties ypatingas ir labai rūpestingas. Net ir pasibaigus filmavimams jis palaikė su mumis ryšį, domėjosi mūsų karjeromis ir sekė, kaip mums sekasi“, – prisiminimais dalijosi aktorius.

REKLAMA

R. Grintas neslėpė, kad A. Rickmanas jam paliko neišdildomą įspūdį.

„Jis buvo... Taip, jis buvo ypatingas“, – pridūrė jis.

Primename, kad A. Rickmanas mirė 2016 metų sausio 14 dieną, būdamas 69-erių. Aktoriaus gyvybę pasiglemžė kasos vėžys. Apie jo mirtį tuomet pranešė šeima, patvirtinusi, kad paskutinėmis gyvenimo akimirkomis aktorius buvo apsuptas artimųjų.

REKLAMA

„Jį supo šeima ir draugai“, – tuomet skelbta artimųjų pranešime.

Be legendinio Severo Sneipo vaidmens, A. Rickmanas taip pat išgarsėjo filmuose „Kietas riešutėlis“, „Robinas Hudas: vagių princas“ ir „Tegyvuoja meilė“.

Grįžta į ekranus su nauju vaidmeniu

Tuo metu R. Grintas ruošiasi naujam karjeros etapui. Aktorius vaidina naujoje Charleso Dickenso kūrinio „Kalėdų giesmė“ ekranizacijoje „Ebenezer“, kurią režisavo Ti Westas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinį Ebenezerio Skrudžo vaidmenį filme atlieka Johnny Deppas, o R. Grintas įkūnija jo darbuotoją Bobą Kračitą.

Filme pasakojama apie šykštų verslininką, kurį aplanko antgamtinės dvasios. Jos leidžia vyrui pažvelgti į savo praeitį, dabartį ir ateitį bei paskatina iš naujo įvertinti gyvenimo pasirinkimus.

Kartu su garsiais aktoriais filme taip pat pasirodo Andrea Riseborough, Samas Claflinas, Daisy Ridley ir Ianas McKellenas.

Filmo „Ebenezer“ premjera kino teatruose numatyta lapkričio 13 dieną.

Be to, R. Grintas ketina sugrįžti prie jį išgarsinusio Rono Vizlio vaidmens. Nuo vasario 2 dienos aktorius turėtų pasirodyti Brodvėjaus spektaklyje „Haris Poteris ir prakeiktas vaikas“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų