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TV3 naujienos > Žmonės

Prisimenate Džinę Vizli iš „Hario Poterio“? Štai kaip ji atrodo dabar

2026-09-26 12:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 12:08
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Bonnie Wright, geriausiai žinoma dėl Džinės Vizli vaidmens legendiniuose „Hario Poterio“ filmuose, po filmavimų ir toliau vaidino nepriklausomuose projektuose, tačiau didžiąja dalimi pasitraukė iš viešumos. Dėl to daugelio franšizės gerbėjų atmintyje ji iki šiol išliko kaip jauna mergaitė ir paauglė, tapusi Hario Poterio meilės objektu.

Bonnie Wright (nuotr. socialinių tinklų)
GALERIJA (10)

Bonnie Wright, geriausiai žinoma dėl Džinės Vizli vaidmens legendiniuose „Hario Poterio“ filmuose, po filmavimų ir toliau vaidino nepriklausomuose projektuose, tačiau didžiąja dalimi pasitraukė iš viešumos. Dėl to daugelio franšizės gerbėjų atmintyje ji iki šiol išliko kaip jauna mergaitė ir paauglė, tapusi Hario Poterio meilės objektu.

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Bonnie Wright populiariojoje „Hario Poterio“ filmų serijoje vaidino 2001–2011 metais. Šiandien aktorei – jau per 30 metų, ji yra mama ir aplinkosaugos aktyvistė, kuriai laikas gamtoje tapo kur kas artimesnis nei žvakėmis apšviestos magiškos pilys.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bonnie Wright

2026 metų rugpjūtį socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalyta nuotrauka parodė, kaip dabar atrodo Bonnie Wright. Aktorė pamėgo gyvenimą gamtos apsuptyje, o jos įvaizdyje dažnai galima išvysti gamtos motyvais puoštus marškinėlius ir ant plaukų rišamas skareles.

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Minėtoje asmenukėje Bonnie Wright pozavo palapinėje Yosemite nacionaliniame parke Kalifornijoje ir dar kartą pademonstravo savo meilę gamtai.

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„Po lietingos ir griausmingos nakties pabudau nuo šlapių pušų kvapo. Tai priminė rudens šnabždesius. Esu pasiruošusi savo mėgstamiausiam metų laikui“, – prie nuotraukos rašė ji.

Pasikeitė neatpažįstamai

Nors aktorė šiandien atrodo kitaip nei tuomet, kai vaidino jaunąją Džinę, kai kurie jos išvaizdos bruožai išliko nepakitę.

Bonnie Wright vis dar puošiasi Vizlių šeimai būdingais raudonais plaukais, o jos veide galima išvysti ir tą pačią santūrią šypseną. Aktorė taip pat pirmenybę teikia natūraliai išvaizdai.

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Vis dėlto gerbėjams, daugybę metų nemačiusiems „Hario Poterio“ žvaigždės, šiandien gali tekti į ją pažvelgti dukart, kad atpažintų kadaise Džinę įkūnijusią mergaitę.

Propaguoja lėtesnį gyvenimo būdą

Nuo vaikystės kino aikštelėse Bonnie Wright gyvenimas smarkiai pasikeitė. Šiandien „Hario Poterio“ žvaigždė aktyviai domisi aplinkosauga ir apie ją kalba savo tinklalaidėje bei internetinėje bendruomenėje „Hello Earthling“.

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Tačiau tai nereiškia, kad aktorė visiškai atsisakė prabangos. Tiesiog šiandien šį žodį ji supranta kitaip.

„Man prabanga mažiau susijusi su kažkuo prašmatniu ar materialiu, o labiau su laiku, ryšiu ir patirtimis“, – 2026 metų balandį leidiniui „Condé Nast Johansens“ sakė ji.

Bonnie Wright įsitikinusi, kad prabanga gali derėti ir su tvarumu, jeigu dėmesys sutelkiamas į tai, kas iš tiesų turi prasmę.

„Tai prabanga būti gražioje vietoje, sulėtinti tempą, dalytis geru maistu ar leisti laiką su žmonėmis, kuriuos myli. Kai šios vertybės pasikeičia, jos natūraliai ima derėti su tvarumu. Tuomet svarbiausia tampa ne perteklius, o prasmė“, – tęsė aktorė.

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