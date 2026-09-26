Garsus aktorius skiriasi su žmona: santuoka truko 20 metų

Apie sprendimą skirtis Alan Ritchson ir Catherine pranešė bendrame „Instagram“ įraše, kuriuo pasidalijo šeštadienį, rugsėjo 12-ąją, rašė People.
Garsi pora suka skirtingais keliais
„Po dvidešimties kartu praleistų metų Cat ir aš nusprendėme nutraukti savo santuoką ir toliau eiti greta vienas kito, tik jau kitaip“, – rašoma jų pranešime.
Pora pabrėžė, kad kartu ne tik užaugo, bet ir sukūrė šeimą. Sutuoktiniai augina tris sūnus – Calem, Edan ir Amory.
„Mes užaugome kartu. Kartu sukūrėme gyvenimą ir šeimą. Auginame tris nuostabius berniukus, kurie visada bus mūsų pasaulio centras“, – teigė jie.
Pasak sutuoktinių, niekas negali sumenkinti kartu praleistų metų bei meilės ir pagarbos, kurią jie ir toliau jaus vienas kitam.
„Geriausia dovana, kurią šiuo metu galime padovanoti vienas kitam ir savo berniukams, yra draugystė, supratingumas ir įsipareigojimas tapti pačiais geriausiais tėvais, kokiais tik galime būti“, – rašė pora.
Jie taip pat pridūrė norintys suteikti vienas kitam erdvės augti ir keistis.
„Taip pat norime suteikti vienas kitam erdvės tapti tais žmonėmis, kuriais tampame“, – pridūrė jie.
Komentarai po poros „Instagram“ įrašu buvo apriboti. Alan ir Catherine taip pat paprašė gerbti jų šeimos privatumą, pabrėždami, kad pokyčius išgyventi ir taip nėra lengva, ypač kai juos stebi visas pasaulis.
„Tikimės, kad, ypač dėl mūsų berniukų, leisite mūsų šeimai šį gyvenimo etapą išgyventi privačiai ir su atjauta. Ačiū, kad palaikote mus, kol ir toliau svarbiausiu prioritetu laikome savo šeimos sveikatą ir laimę“, – pranešimą užbaigė „Cat ir Alan“.
Buvo susitaikę
Kaip skelbia TMZ, remdamasis teisiniais dokumentais, Alan Ritchson prašymą nutraukti santuoką esą buvo pateikęs dar 2025 metų gruodį. Tačiau 2026-ųjų kovą pora susitaikė. Galiausiai rugsėjį jie viešai paskelbė apie sprendimą pasukti skirtingais keliais.
Alan ir Catherine pažįstami dar nuo mokyklos laikų. Vėliau jų keliai vėl susikirto, kai Catherine studijavo Floridos universitete, o Alan buvo atvykęs į Majamį dėl modelio darbo.
Pora susituokė 2006 metų gegužės 12 dieną. Nors savo santykius jie dažniausiai stengėsi saugoti nuo viešumos, kartais socialiniuose tinkluose pasidalydavo bendro gyvenimo akimirkomis.
2025 metais, minėdamas 19-ąsias vestuvių metines, Alan savo žmonai skyrė jautrų įrašą „Instagram“. Jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame buvo užfiksuotos bendros poros akimirkos ant raudonojo kilimo ir su šeima.
„Esu laimingiausias vyras pasaulyje. Galimybė kurti lobį, kuris yra mūsų santuoka ir šeima, yra ir visada bus didžiausia mano gyvenimo privilegija ir pasiekimas“, – tuomet rašė aktorius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.