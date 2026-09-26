Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Garsus aktorius skiriasi su žmona: santuoka truko 20 metų

2026-09-26 11:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 11:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Reacher“ žvaigždė Alan Ritchson (43) ir jo žmona Catherine Ritchson suka skirtingais keliais. Pora apie skyrybas pranešė po dviejų dešimtmečių trukusios santuokos.

Skyrybos (nuotr. 123rf.com)

„Reacher“ žvaigždė Alan Ritchson (43) ir jo žmona Catherine Ritchson suka skirtingais keliais. Pora apie skyrybas pranešė po dviejų dešimtmečių trukusios santuokos.

REKLAMA
0

Apie sprendimą skirtis Alan Ritchson ir Catherine pranešė bendrame „Instagram“ įraše, kuriuo pasidalijo šeštadienį, rugsėjo 12-ąją, rašė People.

Garsi pora suka skirtingais keliais

„Po dvidešimties kartu praleistų metų Cat ir aš nusprendėme nutraukti savo santuoką ir toliau eiti greta vienas kito, tik jau kitaip“, – rašoma jų pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pora pabrėžė, kad kartu ne tik užaugo, bet ir sukūrė šeimą. Sutuoktiniai augina tris sūnus – Calem, Edan ir Amory.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes užaugome kartu. Kartu sukūrėme gyvenimą ir šeimą. Auginame tris nuostabius berniukus, kurie visada bus mūsų pasaulio centras“, – teigė jie.

REKLAMA

Pasak sutuoktinių, niekas negali sumenkinti kartu praleistų metų bei meilės ir pagarbos, kurią jie ir toliau jaus vienas kitam.

„Geriausia dovana, kurią šiuo metu galime padovanoti vienas kitam ir savo berniukams, yra draugystė, supratingumas ir įsipareigojimas tapti pačiais geriausiais tėvais, kokiais tik galime būti“, – rašė pora.

Jie taip pat pridūrė norintys suteikti vienas kitam erdvės augti ir keistis.

„Taip pat norime suteikti vienas kitam erdvės tapti tais žmonėmis, kuriais tampame“, – pridūrė jie.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarai po poros „Instagram“ įrašu buvo apriboti. Alan ir Catherine taip pat paprašė gerbti jų šeimos privatumą, pabrėždami, kad pokyčius išgyventi ir taip nėra lengva, ypač kai juos stebi visas pasaulis.

„Tikimės, kad, ypač dėl mūsų berniukų, leisite mūsų šeimai šį gyvenimo etapą išgyventi privačiai ir su atjauta. Ačiū, kad palaikote mus, kol ir toliau svarbiausiu prioritetu laikome savo šeimos sveikatą ir laimę“, – pranešimą užbaigė „Cat ir Alan“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Buvo susitaikę

Kaip skelbia TMZ, remdamasis teisiniais dokumentais, Alan Ritchson prašymą nutraukti santuoką esą buvo pateikęs dar 2025 metų gruodį. Tačiau 2026-ųjų kovą pora susitaikė. Galiausiai rugsėjį jie viešai paskelbė apie sprendimą pasukti skirtingais keliais.

Alan ir Catherine pažįstami dar nuo mokyklos laikų. Vėliau jų keliai vėl susikirto, kai Catherine studijavo Floridos universitete, o Alan buvo atvykęs į Majamį dėl modelio darbo.

REKLAMA

Pora susituokė 2006 metų gegužės 12 dieną. Nors savo santykius jie dažniausiai stengėsi saugoti nuo viešumos, kartais socialiniuose tinkluose pasidalydavo bendro gyvenimo akimirkomis.

2025 metais, minėdamas 19-ąsias vestuvių metines, Alan savo žmonai skyrė jautrų įrašą „Instagram“. Jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame buvo užfiksuotos bendros poros akimirkos ant raudonojo kilimo ir su šeima.

„Esu laimingiausias vyras pasaulyje. Galimybė kurti lobį, kuris yra mūsų santuoka ir šeima, yra ir visada bus didžiausia mano gyvenimo privilegija ir pasiekimas“, – tuomet rašė aktorius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų