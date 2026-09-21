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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Giminę ištiko šokas: praėjus 7 paroms po vestuvių vyras paprašė skyrybų

2026-09-21 15:05 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-21 15:05
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Vestuvių dieną ji buvo įsitikinusi, kad su vyru pradeda naują ir gražų gyvenimo etapą. Tačiau praėjus vos savaitei po šventės moters gyvenimą apvertė netikėta žinia. Ji sužinojo esanti nėščia, tačiau vyro reakcija buvo visiškai kitokia, nei ji tikėjosi. Vyras pareiškė nesijaučiantis pasiruošęs būti nei vyru, nei tėvu ir paprašė skyrybų.

Skyrybos (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Vestuvių dieną ji buvo įsitikinusi, kad su vyru pradeda naują ir gražų gyvenimo etapą. Tačiau praėjus vos savaitei po šventės moters gyvenimą apvertė netikėta žinia. Ji sužinojo esanti nėščia, tačiau vyro reakcija buvo visiškai kitokia, nei ji tikėjosi. Vyras pareiškė nesijaučiantis pasiruošęs būti nei vyru, nei tėvu ir paprašė skyrybų.

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Savo istoriją moteris papasakojo „Reddit“, o jos išgyvenimai sulaukė didelio internautų palaikymo, rašoma mirror.co.uk.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vestuviniai žiedai

Po vestuvių – netikėta vyro reakcija

Moteris atskleidė, kad nors vestuvių ceremonija įvyko tik neseniai, su vyru jie buvo teisėtai susituokę jau dvejus metus. Pora nusprendė surengti šventę tam, kad jų santuoką galėtų kartu paminėti ir vyro šeima.

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Ji pasakojo, kad vestuvių diena buvo graži ir ji nuoširdžiai tikėjo, jog abu kuria bendrą ateitį.

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„Su vyru esame teisėtai susituokę dvejus metus, bet pagaliau neseniai surengėme vestuves, kad galėtume švęsti su jo šeima. Tai buvo graži diena, ir aš tikrai maniau, kad kuriame ateitį kartu“, – rašė moteris.

Tačiau vos po septynių dienų jos gyvenimas pasikeitė. Moteris sužinojo, kad yra kelis mėnesius nėščia. Ji teigė, kad nėštumas nebuvo visiškai netikėtas, todėl žinia ją nudžiugino. Moteris tikėjosi, kad tai taps dar vienu žingsniu kuriant bendrą šeimą. Tačiau vyro reakcija ją pribloškė.

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„Tai nebuvo visiškai neplanuota, todėl buvau susijaudinusi. Jis man pasakė, kad nėra pasiruošęs būti vyru ar tėvu, ir paprašė skyrybų.

Tiesiog taip. Jokių diskusijų, jokių bandymų tai išspręsti – tiesiog visiškas gyvenimo, kurį, maniau, kūrėme, griūtis. Ir, matyt, jis taip jautėsi didžiąją dalį mūsų santykių“, – pasakojo ji.

Moteris liko viena, o vyro šeima apkaltino ją

Dabar moteris teigė bandanti susitaikyti su mintimi, kad taps vieniša mama. Tuo metu jos vyras, kaip ji pati sakė, gali toliau gyventi savo įprastą gyvenimą.

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„Aš tiesiog niekada to nemaniau. Be to, jo šeima kaltina mane, kad laukiausi jo vaiko ir leidau jam išvengti bet kokios atsakomybės“, – rašė moteris.

Būtent vyro šeimos reakcija taip pat sulaukė internautų dėmesio. Komentatoriai nesuprato, kodėl dėl nėštumo ir susiklosčiusios situacijos kaltinama pati moteris. Vienas vartotojas ją ragino neabejoti savimi ir tikino, kad ji dabar geriau supranta, kas yra jos vyras.

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„Jūs dabar žinote, kas jis yra. Tu gali tai padaryti“, – rašė komentatorius.

Kitas internautas atkreipė dėmesį į būsimo vaiko gerovę: „Tai nerimą kelia. Jei nuspręsi pasilikti kūdikį, jis bus finansiškai suinteresuotas jo gerove, patinka jam tai ar ne. Esu šokiruotas jo tėvų požiūrio!“.

Kitas žmogus stebėjosi, kodėl moteris apskritai kaltinama dėl nėštumo, kai vaikas yra abiejų žmonių atsakomybė.

Kai kurie komentatoriai taip pat svarstė, ar už vyro sprendimo prašyti skyrybų negalėjo slypėti kita priežastis. Vis dėlto jie pripažino, kad iš šalies neįmanoma žinoti, kas iš tiesų vyko poros santykiuose.

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