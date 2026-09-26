TV šou dalyvis kaltinamas žmonos nužudymu: prieš tragediją meilužei siuntė šiurpias žinutes

Žmogžudyste kaltinamam 40-mečiam Caleb Flynn teismo procesas prasidėjo penktadienį, rugsėjo 18 dieną. Vyras kaltinamas vasarį jų namuose Tip Sityje, Ohajo valstijoje, mirtinai nušovęs savo 37-erių žmoną, mylimą tinklinio trenerę Ashley Flynn, o vėliau įvykio vietą inscenizavęs taip, kad atrodytų, jog į namus buvo įsilaužta, rašė People.
Šokiruojantys kaltinimai
Per įžangines kalbas prokurorai teigė, kad Caleb planavo „įvykdyti egzekuciją“ Ashley ir apie savo ketinimus dar prieš jos mirtį susirašinėjo su meiluže.
Majamio apygardos prokuroras Paul Watkins teisme perskaitė kelias šių žinučių. Tarp jų buvo ir viena, kurią Caleb, kaip teigiama, meilužei išsiuntė likus vos kelioms valandoms iki Ashley mirties.
„Renkuosi tave. Esu laisvas. Veiksmai prasidės rytoj, vasario 16-ąją – tai bus diena, kurios niekada nepamiršiu“, – kaip skelbia „Court TV“ transliacija, rašė Caleb.
Ankstesnėje žinutėje vyras esą rašė: „Praėjusią naktį nemiegojau iki 4 valandos ryto ir verkiau, tiesiogine to žodžio prasme bandydamas sugalvoti būdų, kaip ją nužudyti ir nepatekti į kalėjimą“, – teisme sakė P. Watkins.
Dar vienoje žinutėje, prokuroro teigimu, buvo rašoma: „Jeigu galėčiau tiesiogine to žodžio prasme ją nužudyti ir už tai nepatekti į pragarą, padaryčiau tai nė nemirktelėjęs.“
Meilužė turėtų liudyti teisme
Meilužei jokie kaltinimai nepareikšti. Kaip anksčiau skelbė „People“, tikimasi, kad ji duos parodymus teisme.
Liudyti taip pat turėtų dvi mažametės Caleb ir Ashley dukros. Tą naktį, kai jų motina buvo nušauta, mergaitės miegojo namuose. Numatyta, kad teisme jos parodymus duos būdamos už pertvaros.
Ashley artimieji nekrologe moterį apibūdino kaip žmogų, kuris aplinkiniams skleidė džiaugsmą ir nuolat juos palaikė.
„Ashley buvo žinoma kaip spinduliuojanti džiaugsmo šviesa visiems, kuriuos sutikdavo savo kelyje, ir be jokių pastangų gebėdavo padrąsinti kitus. Jos gerumas ir dvasia palietė daugybę gyvenimų, dažnai tokiais būdais, apie kuriuos ji pati nė nenutuokė“, – rašoma jos nekrologe.
Kaltės nepripažįsta
Caleb 2013 metais trumpai pasirodė 12-ajame muzikinio projekto „American Idol“ sezone.
Vyras savo kaltės nepripažįsta. Jam pareikšti kaltinimai dėl žmogžudystės, žmogžudystės sunkinančiomis aplinkybėmis, sunkaus kūno sužalojimo, įrodymų klastojimo ir liudytojo bauginimo. Caleb laikomas suimtas, jam nustatytas 2 mln. JAV dolerių užstatas.
Anksčiau Caleb advokatas L. Patrick Mulligan leidiniui „People“ teigė, kad jiems kelia nerimą, jo vertinimu, pernelyg skubotas bylos nagrinėjimas.
„Esame nusivylę ir susirūpinę dėl trumpo termino bei, regis, skuboto išankstinio nuosprendžio šioje byloje“, – sakė advokatas.
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