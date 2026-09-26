Mirė mylimas muzikantas: „Su liūdesiu turime pranešti...“

Neil Henderson prie poproko grupės „Bay City Rollers“ prisijungė 1970 metais ir grojo debiutiniame grupės single „Keep on Dancing“, rašė Express.
Grupėje jis liko iki 1972-ųjų, tačiau vėliau dėl nesutarimų, susijusių su jos muzikine kryptimi, nusprendė pasitraukti. Tai įvyko likus vos keliems mėnesiams iki vadinamosios „Rollermania“ pradžios, kai „Bay City Rollers“ sulaukė milžiniškos tarptautinės sėkmės.
Glazge gimęs gitaristas vėliau prisijungė prie kitos škotų grupės „Middle of the Road“, išgarsėjusios 1971 metais pasirodžiusiu hitu „Chirpy Chirpy Cheep Cheep“.
Pranešė apie skaudžią netektį
Apie Neil Henderson mirtį pranešė buvę jo kolegos iš grupės „Middle of the Road“. Jautriame pareiškime jie atskleidė, kad muzikanto sveikata kurį laiką buvo prasta – prieš kelerius metus jis patyrė insultą.
„Su liūdesiu turime pranešti apie Neil Henderson, mūsų pirmojo pagrindinio gitaristo, dainų autoriaus ir draugo, mirtį. Neil kurį laiką sirgo ir stengėsi atsigauti po prieš kelerius metus patirto insulto.
Norime pareikšti nuoširdžią užuojautą jo dukroms Heather ir Shona, visai jo šeimai bei draugams. Jo atminimas išliks visų, kuriems teko malonumas su juo dalytis scena, širdyse, kaip ir jo muzika“, – rašė grupės nariai.
Viena iš dviejų Neil Henderson dukrų Shona pasakojo, kad jos tėvas „Bay City Rollers“ paliko netrukus po antrojo grupės singlo pasirodymo, nes buvo nepatenkintas pasirinkta muzikine kryptimi.
Vis dėlto meilė muzikai jį lydėjo visą gyvenimą.
Shona taip pat atskleidė, kad po jų motinos mirties Neil Henderson savo namuose vakarų Škotijoje įsirengė įrašų studiją, nes žinojo, jog pagaliau galės sau tai leisti ir „išsisukti“.
Gerbėjai dalijasi prisiminimais
Po žinios apie muzikanto mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė gerbėjų ir jį pažinojusių žmonių užuojautos.
„Tai labai liūdna. Per 1973 metų „Middle of the Road“ turą po Vakarų ir Rytų Europą Neil buvo pristatomas kaip penktasis grupės narys. Buvau grupės turo vairuotojas ir su juo turėjome puikių pokalbių“, – prisiminė vienas žmogus.
Kitas rašė: „Man labai liūdna tai matyti. Puikiai jį prisimenu, nors praėjo labai daug laiko. Daug kalbėdavomės apie grupę ir apie tai, koks jis buvo jaunas. Keista ir liūdna matyti, kad to nuostabaus jauno gitaristo nebėra. Ilsėkis ramybėje, Neil.“
„Nuoširdžiausia užuojauta šeimai ir grupei. Ilsėkis ramybėje, Neil. Ten, danguje, grok kartu su mano tėčiu ir daugybe kitų“, – pridūrė dar vienas gerbėjas.
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