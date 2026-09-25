„TV pagalbos“ veterinaras Paulius Morkūnas atsivėrė apie sunkų laikotarpį: „Labai norisi tikėtis...“

Įrašu apie tai jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Išgyveno sunkų laikotarpį
Ten vyras pasakojo, kad ant augintinio pilvo netikėtai aptiko neaiškius darinius. Žinodamas, kokią svarbią reikšmę gydyme turi laikas, veterinaras nusprendė nedelsti ir patikėti augintinį į specialistų rankas.
P. Morkūnas pasakojo, kad visą savaitę jautė įtampą, o pasibaigus operacijai vis dar laukia atsakymų.
Veterinaras Instagram rašė:
„Ahhh… pagaliau galiu kažkiek atsikvėpti. Visą savaitę buvau ne savas…
Prieš gerą savaitę, glostydamas Sumiuko pilvą, pajaučiau mažą mažą grūdelį. Iš karto supratau, kad tai gali būti nieko gero… Ką tik buvo pasibaigusi ruja, todėl iš pradžių galvojau šiek tiek palaukti.
Bet vos po kelių dienų pajaučiau dar vieną mažytį grūdelį – iki 0,2 cm. Tada supratau, kad laukti nebenoriu.
Ar operaciją atlikau pats? Aišku, kad ne. Vos įdėjau kateterį – tokiose situacijose stresas visai kitoks. Džiaugiuosi, kad kolegos bent į operacinę įleido, nes pradinis planas buvo manęs ten išvis neleisti. Bet įsiprašiau.
Šį kartą buvau tik asistentas. Norėjau tiesiog būti šalia.
Sumiukui atlikta kastracija – pašalintos kiaušidės ir gimda. Taip pat teko atlikti nemažą operaciją: pašalintos pieno liaukos, o kadangi dar vieną mažą grūdelį radau ir priešingoje pusėje, teko pašalinti ir tas pieno liaukas.
Dabar lieka laukti histologinių atsakymų. Žinoma, labai norisi tikėtis, kad tai visai ne navikai… Nors turbūt, dirbdamas onkologijoje, turėčiau sakyti kitaip – jei tai navikai, tikiuosi, kad jie nebus agresyvūs.
Dabar mūsų kelias prasideda toks pats, kaip ir daugelio šuniukų, kurie kiekvieną dieną ateina pas mane – su viena didžiausia viltimi: gyventi kuo ilgiau ir kuo geriau. Ačiū visai komandai už pagalbą, rūpestį.
Ir dabar dar geriau suprantu jus visus, kuriems taip sunku palikti savo artimiausią draugą operacijai. Kai tai tavo paties gyvūnas, visos žinios ir patirtis niekur nedingsta, bet emocijos būna visai kitos.
O mes, kaip visada, žiūrime pozityviai. Dabar sveikstame, būname kartu ir laukiame atsakymų.“
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