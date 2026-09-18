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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„TV pagalba“ gelbėtojos Rūtos Filejevos gyvenime – džiugus įvykis

2026-09-18 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 10:25
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„TV pagalbos“ gelbėtojos, labdaros ir paramos fondo „Gėrio trupinėlis“ įkūrėjos Rūtos Filejevos gyvenime rugsėjo 18-oji žymi ypatingą progą – gimtadienį.

„TV pagalbos“ gelbėtojos, labdaros ir paramos fondo „Gėrio trupinėlis“ įkūrėjos Rūtos Filejevos gyvenime rugsėjo 18-oji žymi ypatingą progą – gimtadienį.

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Šiemet R. Filejevai sukanka 41-eri. 

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūta Filejeva su dukra Emilija

Džiugi diena Filejevos gyvenime

Retai interviu dalijanti R. Filejeva pernai leidosi į atvirą pokalbį su naujienų portalu tv3.lt, kurio metu papasakojo apie kasdienybę, kasdienę pagalbą likimo nuskriaustiems žmonėms bei savo šeimą, kuriai ne visuomet pavyksta skirti tiek dėmesio, kiek norėtųsi.

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Rūta televizijoje sukaupė milžinišką patirtį – „TV gelbėtoja“ ji dirba jau apie šešiolika metų. Pasak jos, po tiek metų filmavimų sunkiausia yra nustebinti žiūrovą, tačiau ji kaskart stengiasi kiekvienoje istorijoje palikti dalelę širdies.

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„Aš visada noriu nustebinti žiūrovą ir parodyti, kad yra daugybė būdų padėti. Kartais atvykus į situaciją atrodo, kad niekas jau nebegali nustebinti. Tačiau istorija vis tiek sugeba priblokšti, ir tu pats natūraliai atrandi būdą dar kartą nustebinti žiūrovą, suteikdamas pagalbą. Šis darbas tikrai nėra lengvas, bet man patinka – visuomet atiduodu širdį, kad tai, ką darau, paliestų žmones“, – pernai sakė R. Filejeva.

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Dirbant „TV pagalboje“, kasdien matant šeimas, kurios susiduria su nepritekliumi, Rūtai kilo idėja įkurti labdaros ir paramos fondą „Gėrio trupinėlis“. Rūta itin džiaugiasi matydama, kad žmonės Lietuvoje neatsuka nugaros likimo nuskriaustiems žmonėms – daugelis pagal savo galimybes prisideda prie paramos.

„Labai retas atvejis, kad galėtum iš žmogaus lūpų išgirsti, jog jis nenori prisidėti. O jeigu ir išgirsti, dažniausiai tas žmogus ar įmonė jau padeda kitiems. Manau, kad mes gyvename nuostabioje šalyje, kur žmonės iš tiesų yra socialiai atsakingi, šiuo klausimu labai stipriai augame. Tik geriausi žodžiai visiems, kurie remia mus, kitus fondus ar pasirinktas šeimas“, – gražių žodžių lietuviams negailėjo R. Filejeva.

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Prie darbų Rūtai tenka sėdėti ir savaitgaliais, tačiau dėl to moteris nesiskundžia – žino, dėl ko visa tai daro. Tiesa, ji pabrėžia, kad dėl savo veiklų neatsuka nugaros ir draugėms ar kitoms mylimoms veikloms, kurios padeda pailsėti ir sugrįžti į save.

„Aš atsipalaiduoju du kartus per savaitę šokdama solo latino šokius, kartais vyras mane ištraukia į sporto salę, kur abu pasportuojame. Tikrai neatsisakau ir laiko su draugėmis – mūsų susitikimai reti, bet labai šilti ir jaukūs. Kartais su šeima nueiname į spektaklį, kiną ar restoraną. 

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O sekmadieniais mėgstu nueiti į bažnyčią arba tiesiog atsigerti arbatos, suvalgyti gabaliuką pyrago ir pabūti su savimi. Man daug nereikia, tokie paprasti žemiški dalykai padeda sugrįžti į save“, – teigė pašnekovė.

O ar netenka Rūtai iš vaikų išgirsti, kad mamos dažniau norėtųsi namuose, o ne darbe? R. Filejevos teigimu, tokių priekaištų ji nesulaukia, nes pati pajaučia, kada apleidžia savo vaikus.

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„Kadangi man tikrai labai rūpi, aš pati neretai jų to teiraujuosi. Dažnai netgi pasakau: atleiskite man, kad net būdama namuose dirbu. Tikrai dažnai jų atsiprašau. Bet visą laisvą laiką stengiuosi praleisti su vaikais, aplankyti ir savo tėvus. Manau, kad man pavyksta kompensuoti tą laiko trūkumą. Net tuo pačiu pagulėjimu apsikabinus vakare lovoje ir šiltu pokalbiu apie viską“, – šyptelėjo R. Filejeva.

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Oi nrgaliu
Oi nrgaliu
2026-09-19 07:57
Oi didžioji darbininkė,pasistaipyti prieš kameras ir su pijokais pasibarti užsisegus mini sijoną,rodydama savo kreivas kojas.
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Aidas
Aidas
2026-09-19 09:35
Tu nei tokių neturi, sleiva apsimyzes, tau iki jos kai rakam iki Paryziaus
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