Neįgalų brolį slauganti Marija susidūrė su neįtikėtinu savivaldybės abejingumu: „Kiek aš galiu šitą kęsti?

Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Marijos brolis turi visišką negalią – vyras patyrė du insultus ir be kitų pagalbos judėti negali. Mirus mamai ir kitam broliui, Marija prisiėmė visą naštą ant savo pečių ir jau 12 metų viena juo rūpinasi.
Didžiausia problema – ištrūkti į lauką. Šeima gyvena pirmame aukšte, tačiau net ir keli laipteliai laiptinėje neįgaliojo vežimėlyje sėdinčiam vyrui tampa neįveikiama kliūtimi.
„Neįsileido į kabinetą. Ta darbuotoja stovėjo ant kabineto slenksčio, tarp durų, o mes koridoriuje. Ką čia sako? Reikia pirma prisiregistruoti, reikia palaukti, kad suvaikščiotų pinigėliai“, – pasakojo Marija.
Kitoje gatvės pusėje veikia dienos centras suaugusiems, kurį brolis labai mėgsta, nes ten skamba muzika ir verda gyvenimas, tačiau patekti ten be kitų pagalbos – beveik neįmanoma.
„Brolis nori lauke būti... Jis ir rėkė, ir spardėsi, ir įsikabinęs į sienas laikėsi, kad neįvežtume į vidų. Nu, kiek aš galiu šitą kęsti?“ – pro ašaras kalbėjo moteris.
Valdininkų atstumta moteris maldavo tik vieno – leidimo
Marija pati ieškojo sprendimų, kreipėsi į keltuvų specialistus sostinėje, siuntė išmatavimus. Vadybininkas patvirtino, kad keltuvėlį siauroje laiptinėje įrengti įmanoma. Tačiau savivaldybės atstovai pareiškė priešingai – esą tai neįmanoma, ir siūlė griauti sienas bei daryti nuolydį per buto langą.
Kantrybės netekusi moteris buvo pasiryžusi keltuvą įsirengti net už savo pačios santaupas ar skolintus pinigus – jai reikėjo tik valdininkų palaiminimo. Tačiau savivaldybėje ji vėl atsimušė į sieną. Pažadėtos sąmatos vėlavo savaitėmis, o darbuotojai tik gūžčiojo pečiais ir siūlė rašyti naujus prašymus, kas reikštų visos procedūros kartojimą iš naujo.
„Nuo naujų metų sąmatas daro ir nepadaro. Ir dabar tam taške ir užstrigome. Sakiau: tik duokite leidimą, aš nusipirksiu už savo grynus. Per daug ieškau teisybių, tai aš, žinokite, nekenčiama“,– teigė Marija
Kartu su „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma nuvykus į savivaldybę, valdininkai bandė teisintis lėšų stygiumi.
„Padarysime taip, kaip padarysime. Nei mėnuo, nei dar kas nors, bet negaliu tikrai sakyti, kad ryt ar poryt“, – išsisukinėjo socialinės paramos skyriaus vedėja, tačiau gelbėtoja priminė, kad visi įstatymu numatyti 30 darbo dienų terminai jau seniai praėję.
Ar gelbėtojai Tomai pavyks padėti Marijai ir jis broliui? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.