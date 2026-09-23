Konfliktą aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.
Istorijos pradžia tarsi pasaka – mama pasikvietė dukrą ir su sąlyga, kad ji atsisakys palikimo, atidavė didžiausią savo turtą – gryno aukso monetą. Taip Janinai atiteko šeimos relikvija.
Tokia išskirtinė mamos dovana Janinai buvo labai brangi. Ji bijojo, kad, besikraustydama į naujus namus, monetą ji gali pamesti. Tačiau vietoj to, kad ją kažkur paslėptų, davė pasaugoti tolimam giminaičiui Vytautui.
„Bijodama, kad neišsimėtytų, atidaviau pasaugoti. Aš juos laikiau sąžiningais žmonėmis, bet jie yra parazitai, nesąžiningi žmonės. Jis sakė, kad kada reiks, tada grąžins. Bet aš laukiau, laukiau, kol jis paskambins, bet tylu ramu. Šiemet paskambinau, bet oho kaip iškoliojo gaspadinė“, – tikino Janina.
Giminaičiai šiai moteriai nesijaučia skolingi – jie nusprendė monetą pasilikti mainais už pavežėjimą, o Janina prisiekia, kad tąkart jiems atsiskaitė grynaisiais. Dabar senyvo amžiaus moteris tikina, kad prakeikė tą auksinę monetą ir visi, kas savavališkai ją pasisavino, nebus laimingi, ją turėdami.
„Geriau būčiau ją pametus, nei aferistams atidavus“, – sakė Janina.
Kaltinimai Janinai – siūlė mylėtis?
Kartu su gelbėtoju Linu Janina nuvyko pas giminaitį. Vytautas iškart prisidavė, kad monetą pardavė, o gautus pinigus išleido.
„Aš žmogus. Aš valgau, geriu ir išleidau tuos pinigėlius. Aš nuvežiau ir pardaviau“, – teigė vyras.
Jis pabrėžė, kad šią monetą Janina jam padovanojo ir dabar skundžiasi, kad giminaitė jį šmeižia.
„Tu norėjai, kad aš su tavim pasimylėčiau“, – savo istorijos pusę pasakojo Vytautas.
Janina kategoriškai neigia, kad kada nors troško šio vyro. Išgirdusi kaltinimus ji pratrūko pykčiu ir apspjovė Vytautą.
Besikalbant paaiškėjo, kad už auksinę monetą gautus pinigus jis išleido ne ant maisto, o ant auksinio žiedo. Dabar Vytautas sako, kad šį žiedą nori atiduoti Janinai.
„Neimsiu svetimų daiktų. Noriu gauti tai, kas man priklauso... Brūds, vagis ir melagis“, – rėžė Janina.
Kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.