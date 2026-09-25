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TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvoje gyvenantis brazilas liko priblokštas 3 dalykų: „Tai buvo pirmas kartas...“

2026-09-25 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 09:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje gyvenantis brazilas Lucas savo pastebėjimais apie mūsų šalį dalijasi savo socialiniuose tinkluose. Šįkart vyras papasakojo, kokie trys dalykai, susiję su rudeniu, Lietuvoje jį šokiravo.

Lucas (nuotr. TikTok, nuotr. 123rf.com)

Lietuvoje gyvenantis brazilas Lucas savo pastebėjimais apie mūsų šalį dalijasi savo socialiniuose tinkluose. Šįkart vyras papasakojo, kokie trys dalykai, susiję su rudeniu, Lietuvoje jį šokiravo.

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Vaizdo įrašą jis paviešino savo TikTok paskyroje.

Neslėpė nuostabos

Ten vyras sakė, kad trys dalykai jam pasirodė labiausiai neįprasti. Jis išskyrė, kad tai – grybavimas, dienos šviesos sumažėjimas ir įvairių spalvų medžiais. Juos jis sakė regėjęs Lietuvoje pirmą kartą.

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Lucas sekėjams kalbėjo:

„Pirmas dalykas – grybavimas čia yra beveik nacionalinis sportas. Taip, kiekvieną rudenį lietuviai eina į miškus rinkti laukinių grybų. Bet kalbu apie valgomuosius grybus, ne apie tai, apie ką jūs pagalvojote...

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Antras dalykas – per rudens lygiadienį diena ir naktis trunka maždaug vienodai, tačiau artėjant gruodžiui šviesaus paros meto smarkiai sumažėja. Tai reiškia, kad gyvename tamsoje. Na, taip, žinau, vis dar turime elektros lemputes.

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@lucas.the.red Autumn in Lithuania hits different 🍂🇱🇹 #lithuania #foryou #foryoupage❤️❤️ ♬ INTERESTELLAR - Kore Blanco

Ir trečias dalykas – jeigu esate iš šiltos šalies, kaip aš, tai gali būti pirmas kartas, kai pamatysite skirtingų spalvų medžius. Raudonus, geltonus – rudenį čia galima išvysti įvairiausių spalvų.

Galbūt tai skamba kaip savaime suprantamas dalykas, bet, pavyzdžiui, man tai buvo pirmas kartas, kai pamačiau medį, kuris nebuvo žalias.“

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2026-09-25 10:59
ziema dar labiau nustebs kad kiausus nusalo
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Boa doe!
Boa doe!
2026-09-25 11:20
O mane sokiravo vienas vienintelis dalykas-zmogus gyvena Lietuvoje, pasakoja apie stebinancius jos dalykus.......angliskai:(((.O gal nera ko stebetis?Lietuvoje gimusiu(!!!)seneliu ,anukai irgi nekalba liethviskai.Tiesa angliskai jie irgi nekalba:DDD.
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