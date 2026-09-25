Lietuvoje gyvenantis brazilas liko priblokštas 3 dalykų: „Tai buvo pirmas kartas...“

Vaizdo įrašą jis paviešino savo TikTok paskyroje.
Neslėpė nuostabos
Ten vyras sakė, kad trys dalykai jam pasirodė labiausiai neįprasti. Jis išskyrė, kad tai – grybavimas, dienos šviesos sumažėjimas ir įvairių spalvų medžiais. Juos jis sakė regėjęs Lietuvoje pirmą kartą.
Lucas sekėjams kalbėjo:
„Pirmas dalykas – grybavimas čia yra beveik nacionalinis sportas. Taip, kiekvieną rudenį lietuviai eina į miškus rinkti laukinių grybų. Bet kalbu apie valgomuosius grybus, ne apie tai, apie ką jūs pagalvojote...
Antras dalykas – per rudens lygiadienį diena ir naktis trunka maždaug vienodai, tačiau artėjant gruodžiui šviesaus paros meto smarkiai sumažėja. Tai reiškia, kad gyvename tamsoje. Na, taip, žinau, vis dar turime elektros lemputes.
@lucas.the.red Autumn in Lithuania hits different 🍂🇱🇹 #lithuania #foryou #foryoupage❤️❤️ ♬ INTERESTELLAR - Kore Blanco
Ir trečias dalykas – jeigu esate iš šiltos šalies, kaip aš, tai gali būti pirmas kartas, kai pamatysite skirtingų spalvų medžius. Raudonus, geltonus – rudenį čia galima išvysti įvairiausių spalvų.
Galbūt tai skamba kaip savaime suprantamas dalykas, bet, pavyzdžiui, man tai buvo pirmas kartas, kai pamačiau medį, kuris nebuvo žalias.“
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