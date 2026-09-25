Skaudi žinia: mirė vos 31-erių Arvydo Vilčinsko scenos partnerė

Skaudi naujiena pasirodė danielius.net puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.
Pranešė apie netektį
„Neįtikėtina. Daugiau nei po mėnesio sužinojau, kad rugpjūčio 14 d. mirė dainininkė Gintarė Navagreckytė, Arvydo Vilčinsko scenos porininkė, turų pagalbininkė.
Retkarčiais susirašydavome kas įdomaus Lietuvos muzikos padangėje, vis žadėdavome susitikti kavos puodukui, tačiau taip ir nesusitikome. Labai gaila“, – rašoma įraše.
Netektį socialiniame tinkle „Facebook“ patvirtino ir pats A. Vilčinskas.
„In Memoriam“, – rašė jis.
Jautrų įrašą paviešino ir velionės sesuo: „Kartais gyvenimas sustoja vienai akimirkai ir lieka tik tyla, ašaros bei prisiminimai
Šiandien netekome mums brangaus žmogaus-dukros, sesės Gintarės, kurios netektis paliko didžiulę tuštumą mūsų širdyse.
Buvai šviesa mūsų gyvenime
Nors Tavęs nebebus šalia, Tavo pėdsakai liks mūsų gyvenimuose. Mes nešiosimės Tave savyje – mintyse, prisiminimuose ir širdyje.
Iki pasimatymo ten, kur nebeskauda.
Visi pažinoję Gintarę kviečiami palydėti ją į paskutinę kelionę
Gintarė bus pašarvota rugpjūčio 15 d. 16 val. Papilės laidojimo namuose.
Šv. mišios rugpjūčio 17d. papilės bažnyčioje.
Po šv. mišių karstas išnešamas į Papilės kapines.“
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