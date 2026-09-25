Mirė jaunas Lietuvos futbolininkas

Šią liūdną žinią klubas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Pranešė apie netektį
„Su dideliu liūdesiu atsisveikiname su savo broliu, draugu ir komandos nariu, Nerijumi Kočiūnu.
Nerijus buvo didelė ir svarbi Kaunas Dukes komandos dalis.
Visa Kaunas Dukes komanda siunčia didžiausią užuojautą Nerijaus šeimai ir draugams“, – rašoma įraše.
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