Mirė žinoma aktorė Marina Vlady

Šeima praneša, kad ji mirė „namuose, apsupta artimųjų ir savo augintinių“.
M. Vlady gimė 1938 m. gegužės 10 d. Kliši mieste, Prancūzijoje, rusų emigrantų šeimoje.
Sulaukusi 88 metų, mirė prancūzų aktorė Marina Vlady
Savo karjerą ji pradėjo kaip jauna šokėja Paryžiaus operoje, tačiau netrukus perėjo prie aktorystės. Savo pirmąjį vaidmenį ji gavo būdama 10 metų amžiaus Jeano Gehreto filme „Vasaros audra“ („Orage d'été“, 1949 m.).
Režisieriaus Roberto Hosseino, už kurio ji ištekėjo būdama vos 17 metų, vadovaujama ji suvaidino keturiuose filmuose: „Niekšai keliauja į pragarą“ (Les salauds vont en enfer, 1955 m.), „Atleisk mūsų nuodėmes“ (Pardonnez nos offenses, 1956 m.), „Tu esi nuodai“ (Toi, le venin, 1958 m.) ir „Šnipų naktis“ (La Nuit des espions, 1959 m.).
1963 m. už vaidmenį filme „Una storia moderna – L‘ape regina“ M. Vlady Kanų kino festivalyje pelnė geriausios aktorės apdovanojimą, o už tą patį vaidmenį jai taip pat buvo skirtas „Auksinis gaublys“.
1960-aisiais ji dirbo su Jean-Luc Godard prie filmo „Dvi ar trys dalykai, kuriuos žinau apie ją“ („Deux ou trois choses que je sais d'elle“).
1965 m. ji atliko vieną iš retų savo vaidmenų anglų kalba O. Welleso dramoje, sukurtoje pagal Williamo Shakespeare‘o kūrinius, „Chimes at Midnight“.
Vėliau, 1970-aisiais ir 1980-aisiais, ji pasirodė tokiose populiariose komedijose kaip Jeano Yanne’o „Visi yra gražūs, visi yra malonūs“ („Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil“) ir Jeano-Marie Poiré’o „Vėl twistas Maskvoje“ („Twist again à Moscou“).
Ji iš viso buvo ištekėjusi tris kartus, 1970–1980 m. buvo susituokusi su Vladimiru Vysockiu.
Rusų emigrantų šeimoje gimusi, buvusios šokėjos ir buvusio Prancūzijos kariuomenės aviatoriaus, taip pat dainavusio operoje, duktė M. Vlady sulaukė sėkmės ir muzikos srityje – kartu su seserimis įrašė du albumus.
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