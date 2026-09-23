Lietuvos muzikos bendruomenėje – skaudi netektis

Liūdna žinia paskelbta Lietuvos muzikos informacijos centro paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.
Įraše skelbiamos ir atsisveikinimo detalės.
Skelbiama apie netektį
„LINAS PAULAUSKIS (1969-2026).
Rugsėjo 22 dieną netekome savo kolegos... Užuojauta šeimai, artimiesiems ir visai muzikos bendruomenei.
Urna bus pašarvota rugsėjo 25 d. nuo 17 val. Palaimintojo Jurgio Matulaičio laidojimo namuose.
Šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje rugpjūčio 26 d., 10 val.
Urna išnešama 14 val., laidojimas Saltoniškių kapinėse, Ąžuolyno g“, – rašoma įraše.
L. Paulauskis gimė 1969 m. spalio 23 d. Vilniuje. 1987 m. baigė M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 1992 m. – Lietuvos muzikos akademiją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. Algirdo Ambrazo muzikos teorijos klasę. 1991–2000 m. dirbo kultūros savaitraštyje „Šiaurės Atėnai", 1994–2000 m. buvo jo vyriausiasis redaktorius. 2000–2025 dirbo Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centre (dabar Lietuvos muzikos informacijos centras), 2007–2014 – direktoriaus pareigose.
2003 m. gavo Vokietijos „Stiftung Kulturfonds“ stipendiją kūrybiniam darbui menininkų namuose „Lukas“ (Arenshopas, Vokietija). Nuo 1997 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Ilgametis LKS tarybos narys, ISCM Lietuvos sekcijos tarybos narys, festivalių „Gaida“ ir „Jauna muzika“ repertuarinių komisijų narys. Kaip ekspertas buvo kviečiamas dalyvauti įvairiose komisijose (vertinant projektus komisijose prie Kultūros ministerijos, nuolat dalyvavo Jaunųjų džiazo kūrėjų ir atlikėjų konkurso „Vilnius Jazz Young Power“ komisijoje).
Kaip kompozitorius ir atlikėjas pasirodydavo įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose ir kituose renginiuose Lietuvoje („Gaida“, „Jauna muzika“, „Kristupo vasaros muzika“, „Druskomanija“, „Iš arti“, „Permainų muzika“ ir kt.) bei užsienyje („Documenta“ 2002 m. Kaselyje, Vokietijoje; „MaerzMusik“ 2003 m. Berlyne; „LinzFest“ 2005 m. Lince, Austrijoje; „Iron Wolf“ 2006 m. Londone; Lietuvos kultūros dienose 2006 m. Varšuvoje; „Ein Dutzend Europa“ 2009 m. Lince) ir kitur. L. Paulauskis kūrė daugiausia elektroninę muziką. 2005 m. kartu su muzikinių projektų bendraautoriu Linu Rimša apdovanotas „Mūzų malūno“ prizu.
Muzikologas yra paskelbęs virš šimto publikacijų įvairioje Lietuvos bei užsienio spaudoje. Dalyvavo parengiant lietuvių muziką pristatančius leidinius: „Lithuanian Music Link“, „World New Music Magazine“, „Glissando“ ir kt, rašo Lietuvos kompozitorių sąjunga.
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