Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lietuvos muzikos bendruomenėje – skaudi netektis

2026-09-23 16:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 16:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos muzikos bendruomenę pasiekė žinia apie netektį – mirė muzikologas ir kompozitorius Linas Paulauskis.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Lietuvos muzikos bendruomenę pasiekė žinia apie netektį – mirė muzikologas ir kompozitorius Linas Paulauskis.

REKLAMA
0

Liūdna žinia paskelbta Lietuvos muzikos informacijos centro paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

Įraše skelbiamos ir atsisveikinimo detalės. 

Skelbiama apie netektį

„LINAS PAULAUSKIS (1969-2026).

Rugsėjo 22 dieną netekome savo kolegos... Užuojauta šeimai, artimiesiems ir visai muzikos bendruomenei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Urna bus pašarvota rugsėjo 25 d. nuo 17 val. Palaimintojo Jurgio Matulaičio laidojimo namuose.

Šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje rugpjūčio 26 d., 10 val.

Urna išnešama 14 val., laidojimas Saltoniškių kapinėse, Ąžuolyno g“, – rašoma įraše.

L. Paulauskis gimė 1969 m. spalio 23 d. Vilniuje. 1987 m. baigė M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 1992 m. – Lietuvos muzikos akademiją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. Algirdo Ambrazo muzikos teorijos klasę. 1991–2000 m. dirbo kultūros savaitraštyje „Šiaurės Atėnai", 1994–2000 m. buvo jo vyriausiasis redaktorius. 2000–2025 dirbo Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centre (dabar Lietuvos muzikos informacijos centras), 2007–2014 – direktoriaus pareigose.

REKLAMA
REKLAMA

2003 m. gavo Vokietijos „Stiftung Kulturfonds“ stipendiją kūrybiniam darbui menininkų namuose „Lukas“ (Arenshopas, Vokietija). Nuo 1997 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Ilgametis LKS tarybos narys, ISCM Lietuvos sekcijos tarybos narys, festivalių „Gaida“ ir „Jauna muzika“ repertuarinių komisijų narys. Kaip ekspertas buvo kviečiamas dalyvauti įvairiose komisijose (vertinant projektus komisijose prie Kultūros ministerijos, nuolat dalyvavo Jaunųjų džiazo kūrėjų ir atlikėjų konkurso „Vilnius Jazz Young Power“ komisijoje).

REKLAMA

Kaip kompozitorius ir atlikėjas pasirodydavo įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose ir kituose renginiuose Lietuvoje („Gaida“, „Jauna muzika“, „Kristupo vasaros muzika“, „Druskomanija“, „Iš arti“, „Permainų muzika“ ir kt.) bei užsienyje („Documenta“ 2002 m. Kaselyje, Vokietijoje; „MaerzMusik“ 2003 m. Berlyne; „LinzFest“ 2005 m. Lince, Austrijoje; „Iron Wolf“ 2006 m. Londone; Lietuvos kultūros dienose 2006 m. Varšuvoje; „Ein Dutzend Europa“ 2009 m. Lince) ir kitur. L. Paulauskis kūrė daugiausia elektroninę muziką. 2005 m. kartu su muzikinių projektų bendraautoriu Linu Rimša apdovanotas „Mūzų malūno“ prizu.

Muzikologas yra paskelbęs virš šimto publikacijų įvairioje Lietuvos bei užsienio spaudoje. Dalyvavo parengiant lietuvių muziką pristatančius leidinius: „Lithuanian Music Link“, „World New Music Magazine“, „Glissando“ ir kt, rašo Lietuvos kompozitorių sąjunga. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų