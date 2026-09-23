Sporto bendruomenė sukrėsta: varžybų metu mirė 32-ejų sportininkas

H. Revellas traumą patyrė rugsėjo 11 dieną, žaisdamas „Cowdray Park Polo Club“ klube, esančiame Easebourne miestelyje.
Gavus pranešimą apie nelaimingo atsitikimo metu sužalotą vyrą, į įvykio vietą buvo iškviestas oro greitosios pagalbos sraigtasparnis. H. Revellas buvo skubiai nugabentas į specializuotą traumų centrą. Per incidentą nukentėjo ir dar du žmonės: vienas jų pristatytas į vietos ligoninę, kitam pagalba suteikta įvykio vietoje.
Deja, H. Revellas vėliau mirė ligoninėje.
Sporto bendruomenė sukrėsta
Apie sportininko mirtį pranešęs „Cowdray Park Polo Club“ pavadino jį itin mylimu ir gerbiamu polo bendruomenės nariu. Klubas taip pat paskelbė, kad prieš sezonui atsinaujinant bus surengta atsisveikinimo taurė, skirta jo atminimui pagerbti.
Emocingu atsisveikinimu pasidalijo ir „Lovelocks Polo Stud“ komanda, kuriai H. Revellas buvo itin svarbus narys.
„Mus labai nuliūdino žinia apie Harry Revello mirtį po nelaimingo atsitikimo rugsėjo 11 dieną vykusių polo rungtynių metu „Cowdray Park Polo Club“ klube.
Harry buvo itin vertinamas mūsų komandos narys, o jo atminimas gyvuos su kiekvienu žirgu, kuriuo jis jodinėjo mūsų komandoje. Jo labai trūks“, – teigiama komandos pranešime.
Velionio artimiesiems, žmonai ir draugams išreikšta nuoširdi užuojauta.
„Cowdray Park Polo Club“ atstovas teigė, kad klubas nuo pat nelaimės palaiko glaudų ryšį su H. Revello šeima ir toliau teiks visą įmanomą pagalbą.
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