„Jūs jau nebeturite brolio“: išgirdusi, kokią klaidą padarė ligoninė, Aldona nebetiki žmogiškumu

Moteris pasakojo, kad jai kartu su sese atvykus aplankyti ligoninės slaugos skyriuje gulinčio brolio, darbuotoja, vos įžengus į koridorių, išreiškė užuojautą ir pasakė, jog šis jau mirė.
Suklydo pranešdami apie netektį
Tai sužinojusios moterys išėjo iš skyriaus, braukė ašaras, apie netektį informavo ir artimuosius. Tačiau po poros valandų jos negalėjo patikėti sužinojusios, kad brolis visgi gyvas, įvyko klaida.
„Alytaus ligoninės ketvirtame aukšte, slaugos skyriuje, guli brolis, su sese eilinį kartą nuėjome aplankyti. Kad jis silpnas – mes žinojome ir patikėjome, kai mums, dar nepriėjus septintos palatos, slaugytoja koridoriuje išreiškė užuojautą: „jūs jau nebeturit brolio, jis mirė septintą ryto“.
Su tokiu pranešimu sunku susitaikyti, nors ir žinai, kad neišvengiama. Bet koks šokas ištiko, kai po poros valandų mes sužinojome, kad jis gyvas. Nejaugi taip gali būt. Nesuprantu, kur atsakomybė darbuotojų, pagaliau – žmogiškumas“, – AlytusPlius.lt redakcijai situaciją apibūdino moteris.
Dėl šio įvykio AlytusPlius.lt kreipėsi komentaro į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę.
„Labai nuoširdžiai apgailestaujame dėl įvykio ir darbo organizavimo nesklandumo. Darbuotoja pateikė rašytinį paaiškinimą ir atsiprašė paciento sūnų dar tą pačią dieną. Atkreipėme darbuotojų dėmesį ir įspėjome dėl atidumo ir dėmesingumo bendraujant su pacientų artimaisiais“, – komentavo ligoninės atstovai.
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