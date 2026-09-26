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TV3 naujienos > Žmonės

Žinoma dainininkė prisipažino esanti lesbietė: parodė mylimąją

2026-09-26 11:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 11:54
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Dainininkė Nell Mescal neslepia – ji įsimylėjusi ir nori, kad apie jos laimę žinotų visas pasaulis. Atlikėja susitikinėja su socialinių tinklų žvaigžde Madison Cawley, o dabar pirmą kartą viešai prabilo apie savo seksualinę orientaciją ir santykius.

LGBT+ vėliava (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Dainininkė Nell Mescal neslepia – ji įsimylėjusi ir nori, kad apie jos laimę žinotų visas pasaulis. Atlikėja susitikinėja su socialinių tinklų žvaigžde Madison Cawley, o dabar pirmą kartą viešai prabilo apie savo seksualinę orientaciją ir santykius.

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Iš Maynooth kilusi Nell apie tai, kad yra homoseksuali, savo garsiai šeimai prisipažino per Kalėdas. Tuo metu visi penki šeimos nariai buvo susirinkę kartu praleisti švenčių namuose Kildare.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nell Mescal

Nell atskleidė, kad po atviro pokalbio su mama Dearbhla, tėčiu Paul Snr ir dviem broliais – Donnacha bei garsiu aktoriumi Paul Mescal – ją lydėjo itin šilti jausmai.

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„Tik dabar pradedu apie tai kalbėti viešai, tačiau šeimai atsivėriau maždaug per Kalėdas. Viskas praėjo labai sklandžiai ir gražiai. Taip, jų reakcija buvo labai šilta. Nuo tada jaučiuosi nuostabiai. Man labai pasisekė, kad viskas susiklostė būtent taip“, – „Gay Times“ pasakojo Nell.

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Prabilti paskatino meilė

Priežastis, kodėl apie savo seksualinę orientaciją ji nusprendė viešai prabilti būtent dabar, labai paprasta.

„Pajutau, kad dabar yra tinkamas metas, nes esu įsimylėjusi“, – sakė dainininkė.

Nell pripažino, kad iš pradžių neplanavo tokiu būdu viešai atskleisti savo seksualinės orientacijos. Vis dėlto jos gyvenime atsiradusi Madison viską pakeitė.

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„Iki tol susitikinėjau tik su vyrais ir mano patirtys buvo siaubingos, todėl visos mano dainos buvo liūdnos. Tada sutikau žmogų ir iškart įsimylėjau. Pagalvojau: „Gerai, štai ir viskas. Dabar atsiskleisiu, o apie tai bus ir mano dainos.“ Tai atrodė pats natūraliausias dalykas“, – leidiniui pasakojo Nell.

Panašu, kad Madison spėjo užkariauti ne tik Nell, bet ir visos Mescal šeimos simpatijas.

Nell mama Dearbhla liepą pasidalijo nuotrauka, kurioje Madison kartu su šeima dalyvavo vestuvėse. Socialiniuose tinkluose beveik 100 tūkst. sekėjų turinti moteris yra gerai žinoma dėl savo kuriamo turinio ir humoro.

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Cha
Cha
2026-09-26 12:04
Visos šiuolaikinės ,,žvaigždės" lezbės, o ,,žvaigždūnai" pyderai, Lietuvoje tas pats, nes kitokiu būdų nėra šansų šiais laikais tapti ,,žvaigžde"...
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