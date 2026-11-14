Viešbučio kambaryje rastas negyvas politikas: jam buvo vos 55-eri

Apie H. Aiwangerio mirtį lapkričio 4 dieną pranešė Berlyno policija. Pareigūnų teigimu, politiko kūnas buvo aptiktas viešbučio kambaryje Berlyno Mitte rajone, rašo TheGuardian.
Iš pradžių tiksli mirties priežastis nebuvo žinoma, todėl policija ir prokuratūra pradėjo tyrimą, siekdamos išsiaiškinti visas nelaimės aplinkybes.
„Tyrimo tikslas – nustatyti tikslią mirties priežastį ir aplinkybes bei atmesti galimą kitų asmenų kaltę“, – teigiama policijos ir prokuratūros pranešime.
Prieš mirtį pasijuto blogai
Kaip skelbė Vokietijos dienraštis „Bild“, H. Aiwangeris į Berlyną buvo atvykęs dalyvauti savo vadovaujamos partijos „Laisvieji rinkėjai“ biuro atidaryme.
Vis dėlto renginyje politikas taip ir nepasirodė. Pranešama, kad prieš numatytą susitikimą jis pasijuto blogai, todėl nusprendė nedalyvauti.
Vėliau, nepavykus su juo susisiekti, politikas buvo rastas negyvas viešbučio kambaryje.
Žinia apie netikėtą H. Aiwangerio mirtį sukrėtė jo kolegas ir Vokietijos politinę bendruomenę. Bavarijos ministras pirmininkas Markusas Söderis politiko netektį pavadino „tikra tragedija“.
„Visi esame labai sukrėsti. Šiuo metu mūsų mintys pirmiausia yra su jo šeima ir vaikais“, – sakė M. Söderis.
Buvo įtakingas politikas
H. Aiwangeris buvo vienas žinomiausių Bavarijos politikų. Nuo 2006 metų jis vadovavo partijos „Laisvieji rinkėjai“ Bavarijos skyriui.
Jam vadovaujant, 2018 metais partija pirmą kartą pateko į Bavarijos žemės vyriausybę ir tapo jaunesniąja M. Söderio vadovaujamos Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) koalicijos partnere.
H. Aiwangeris ėjo Bavarijos vicepremjero ir ekonomikos ministro pareigas. Nors jo vadovaujama politinė jėga buvo įtakinga regione, jai taip ir nepavyko iškovoti pakankamai vietų Vokietijos federaliniame parlamente.
2023 metais politikas atsidūrė skandalo centre, kai pasirodė pranešimų, esą būdamas 17 metų jis parašė antisemitinį lankstinuką, kuriame buvo menkinama Holokausto aukų atmintis.
H. Aiwangeris neigė esąs lankstinuko autorius, tačiau pripažino mokyklos laikais savo kuprinėje turėjęs vieną ar kelias jo kopijas. Dėl kilusio skandalo politikas atsiprašė, tačiau atsistatydinti atsisakė.
H. Aiwangeris gyveno su gyvenimo drauge ir augino du vaikus.
Po skrodimo paaiškėjo daugiau aplinkybių
Lapkričio 5 dieną Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad atlikus politiko kūno skrodimą nenustatyta jokių požymių, leidžiančių įtarti nusikaltimą ar kitų asmenų kaltę.
Vis dėlto buvo numatyti papildomi teismo medicinos tyrimai, todėl tiksli mirties priežastis tuo metu dar nebuvo paskelbta.
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