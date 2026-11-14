Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Viešbučio kambaryje rastas negyvas politikas: jam buvo vos 55-eri

2026-11-14 17:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 17:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vokietiją sukrėtė netikėta žinia – Berlyno viešbutyje rastas negyvas žinomas šalies politikas, Bavarijos vicepremjeras ir ekonomikos ministras Hubertas Aiwangeris. Jam buvo 55 metai. Dėl politiko mirties pradėtas tyrimas.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Vokietiją sukrėtė netikėta žinia – Berlyno viešbutyje rastas negyvas žinomas šalies politikas, Bavarijos vicepremjeras ir ekonomikos ministras Hubertas Aiwangeris. Jam buvo 55 metai. Dėl politiko mirties pradėtas tyrimas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Apie H. Aiwangerio mirtį lapkričio 4 dieną pranešė Berlyno policija. Pareigūnų teigimu, politiko kūnas buvo aptiktas viešbučio kambaryje Berlyno Mitte rajone, rašo TheGuardian.

REKLAMA

Iš pradžių tiksli mirties priežastis nebuvo žinoma, todėl policija ir prokuratūra pradėjo tyrimą, siekdamos išsiaiškinti visas nelaimės aplinkybes.

„Tyrimo tikslas – nustatyti tikslią mirties priežastį ir aplinkybes bei atmesti galimą kitų asmenų kaltę“, – teigiama policijos ir prokuratūros pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš mirtį pasijuto blogai

Kaip skelbė Vokietijos dienraštis „Bild“, H. Aiwangeris į Berlyną buvo atvykęs dalyvauti savo vadovaujamos partijos „Laisvieji rinkėjai“ biuro atidaryme.

Vis dėlto renginyje politikas taip ir nepasirodė. Pranešama, kad prieš numatytą susitikimą jis pasijuto blogai, todėl nusprendė nedalyvauti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėliau, nepavykus su juo susisiekti, politikas buvo rastas negyvas viešbučio kambaryje.

Žinia apie netikėtą H. Aiwangerio mirtį sukrėtė jo kolegas ir Vokietijos politinę bendruomenę. Bavarijos ministras pirmininkas Markusas Söderis politiko netektį pavadino „tikra tragedija“.

REKLAMA

„Visi esame labai sukrėsti. Šiuo metu mūsų mintys pirmiausia yra su jo šeima ir vaikais“, – sakė M. Söderis.

Buvo įtakingas politikas

H. Aiwangeris buvo vienas žinomiausių Bavarijos politikų. Nuo 2006 metų jis vadovavo partijos „Laisvieji rinkėjai“ Bavarijos skyriui.

Jam vadovaujant, 2018 metais partija pirmą kartą pateko į Bavarijos žemės vyriausybę ir tapo jaunesniąja M. Söderio vadovaujamos Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) koalicijos partnere.

REKLAMA

H. Aiwangeris ėjo Bavarijos vicepremjero ir ekonomikos ministro pareigas. Nors jo vadovaujama politinė jėga buvo įtakinga regione, jai taip ir nepavyko iškovoti pakankamai vietų Vokietijos federaliniame parlamente.

2023 metais politikas atsidūrė skandalo centre, kai pasirodė pranešimų, esą būdamas 17 metų jis parašė antisemitinį lankstinuką, kuriame buvo menkinama Holokausto aukų atmintis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

H. Aiwangeris neigė esąs lankstinuko autorius, tačiau pripažino mokyklos laikais savo kuprinėje turėjęs vieną ar kelias jo kopijas. Dėl kilusio skandalo politikas atsiprašė, tačiau atsistatydinti atsisakė.

H. Aiwangeris gyveno su gyvenimo drauge ir augino du vaikus.

Po skrodimo paaiškėjo daugiau aplinkybių

Lapkričio 5 dieną Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad atlikus politiko kūno skrodimą nenustatyta jokių požymių, leidžiančių įtarti nusikaltimą ar kitų asmenų kaltę.

Vis dėlto buvo numatyti papildomi teismo medicinos tyrimai, todėl tiksli mirties priežastis tuo metu dar nebuvo paskelbta.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų