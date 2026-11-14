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TV3 naujienos > Žmonės

Negyvas savo namuose rastas garsus aktorius

2026-11-14 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 09:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Paaiškėjo daugiau detalių apie 43-ejų aktoriaus Christiano Cousinso, išgarsėjusio vaidmeniu filme „Vaikų darželio policininkas“ (angl. „Kindergarten Cop“), mirtį. Spalį miręs vyras buvo rastas negyvas savo namuose, kai su juo susisiekti negalėję artimieji kreipėsi pagalbos į policiją. Apie aktoriaus mirtį viešai pranešta tik lapkričio 13 dieną.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Paaiškėjo daugiau detalių apie 43-ejų aktoriaus Christiano Cousinso, išgarsėjusio vaidmeniu filme „Vaikų darželio policininkas“ (angl. „Kindergarten Cop“), mirtį. Spalį miręs vyras buvo rastas negyvas savo namuose, kai su juo susisiekti negalėję artimieji kreipėsi pagalbos į policiją. Apie aktoriaus mirtį viešai pranešta tik lapkričio 13 dieną.

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Kaip portalui „People“ patvirtino Irvino policijos departamento atstovas, pareigūnai spalio 20 dieną, apie 12 valandą vietos laiku, atvyko į aktoriaus namus patikrinti jo būklės. To paprašė šeimos nariai, kuriems nepavyko su juo susisiekti.

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Atvykę pareigūnai namuose aptiko negyvą Ch. Cousinsą.

„Įtartinų aplinkybių požymių nenustatyta“, – patvirtino policijos atstovas Kyle'as Oldoerpas.

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Į įvykio vietą vėliau buvo iškviesti Orindžo apygardos teismo medicinos ekspertai, kurie perėmė mirusiojo kūną. Oficiali aktoriaus mirties priežastis kol kas nepaskelbta.

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Jautriais žodžiais atsisveikino brolis

Apie Ch. Cousinso mirtį socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė jo brolis Jonas Roeseris. Jautriame įraše jis prisiminė aktorių ir atskleidė, kad šis sunkiai sirgo kepenų liga.

J. Roeseris paaiškino, kad jį ir brolius dvynius Christianą bei Josephą siejo bendras biologinis tėvas. Tačiau vaikystėje jie augo skirtingose JAV valstijose, todėl artimiau susipažino tik vėliau.

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„Jie augo Kalifornijoje, o aš – Vašingtono valstijoje, todėl artimiau juos pažinau tik studijuodamas universitete. Iki tol augau žiūrėdamas, kaip jie vaidina televizijos seriale „Knots Landing“ ir atlieka pagrindinį Dominico vaidmenį filme „Vaikų darželio policininkas“ kartu su Arnoldu Schwarzeneggeriu. Tačiau šie vaidmenys tėra maža dalis to, kaip prisiminsiu Christianą“, – rašė jis.

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Toliau vyras pasidalijo jautriais prisiminimais apie brolio asmenybę ir jo išgyventus sveikatos sunkumus.

„Jis buvo išskirtinė asmenybė, kupina aistros ir energijos, turėjo daugybę neįtikėtinų istorijų ir dar didesnių svajonių. Christianas labai sunkiai sirgo kepenų liga. Mane guodžia mintis, kad dabar jis yra danguje kartu su savo mama ir nebejaučia skausmo, kurį jam teko iškęsti“, – rašė J. Roeseris.

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Įrašo pabaigoje jis jautriai atsisveikino su broliu.

„Ilsėkis ramybėje, Christianai. Tikiuosi, kad tavo siela pagaliau nurimo ir tu radai ramybę. Tu esi mano brolis ir tavęs labai trūks“, – pridūrė jis.

Po daugelio metų susitiko su A. Schwarzeneggeriu

Christianas Cousinsas labiausiai išgarsėjo 1990 metais pasirodžiusioje veiksmo komedijoje „Vaikų darželio policininkas“, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko Arnoldas Schwarzeneggeris.

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Filme Ch. Cousinsas kartu su broliu dvyniu Josephu dalijosi Dominico Palmieri vaidmeniu.

2020 metų gruodį, minint filmo 30-ąsias metines, aktoriai susitiko virtualiame renginyje, kurį surengė „Yahoo Entertainment“. Pokalbio dalyvius nustebino prie jų netikėtai prisijungęs A. Schwarzeneggeris.

Susitikimo metu Ch. Cousinsas papasakojo, kad baigęs vaikystėje pradėtą aktoriaus karjerą pasuko kitu profesiniu keliu ir tapo vadovu baldų versle.

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Prisiminęs filmavimo aikštelėje praleistą laiką, jis su humoru kreipėsi į A. Schwarzeneggerį.

„Beje, praėjus 30 metų, noriu dar kartą jums padėkoti, kad išgelbėjote man gyvybę nuo Richardo Tysono persirengimo kambaryje“, – sakė jis, prisimindamas vieną filmo sceną.

„Ir džiaugiuosi, kad tame filme galiausiai susidėjote su mano mama. Tai buvo nuostabu“, – juokavo aktorius, turėdamas omenyje A. Schwarzeneggerio įkūnyto detektyvo Kimble'o ir Penelope Ann Miller vaidintos mokytojos Joyce Palmieri romantinius santykius.

Be vaidmens filme „Vaikų darželio policininkas“, Ch. Cousinsas taip pat pasirodė filmuose „Critters 3“ (1991), „Intruders“ (1992) ir „Twin Sitters“ (1994).

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